Martí: "El equipo fue valiente y supo sufrir; le dedicamos la victoria al presidente"

El entrenador del Deportivo, José Luis Martí, se mostró muy satisfecho por la victoria, que quiso dedicar a su presidente, Tino Fernández, después de que esta semana anunciara su dimisión y la de sus consejeros. "Sabemos cómo es la competición y en cualquier partido hasta el último minuto cualquier equipo te puede hacer dos goles. Hemos sufrido más con un jugador menos pero el equipo ha sabido sufrir. Es de alabar el trabajo que ha hecho el equipo. Ha sido valiente. Estamos orgullosos y contentos de conseguir estos tres puntos. Estábamos en la pelea y sabíamos que de aquí al final lo único que nos vale es ganar. Le dedicamos la victoria al presidente, por su labor encomiable. Los jugadores tenían esa ilusión de dedicarle esa victoria al presidente, y encima muchos minutos con uno menos", analizó el balear.

El técnico valoró la eficacia de cara a puerta en el tramo inicial. "Tuvimos ocasiones para hacer el 0-3, a la contra y a balón parado. Al final los goles vienen porque se produce esa agresividad y esa forma de manejar el balón. El equipo tuvo personalidad. No hemos hecho más que nuestro trabajo. No hemos hecho más que lo que nos correspondía „recalcó Martí„. Ha salido como queremos que salga cada fin de semana, ganando y siendo un equipo valiente que quería buscar la victoria desde el principio. El acierto que no tuvimos el fin de semana pasado lo tuvimos esta vez en las primeras ocasiones".

También se refirió el técnico a algunos nombres propios, como el de Carlos Fernández, que reapareció tras su última lesión muscular. "Las circunstancias nos han hecho tener que aguantarlo un poquito más de lo que nos hubiera gustado. A Fede también", indicó el técnico, que en cualquier caso cree que "la plantilla está bien". "Sobre todo cuando se gana, al final no duele nada", añadió Martí. También justificó su decisión de dejar en la grada de Los Pajaritos a Saúl, el último descarte de la lista inicial de 19. "Lo que se pueda hablar fuera a mí no me tiene por qué afectar. Tengo una plantilla amplia y decido los que creo que pueden ser los mejores para cada partido", argumentó el entrenador.