El Dépor vuelve a depender de sí mismo

Edu Expósito, en el centro, en presencia de Álex, Quique y Domingos durante el partido del pasado viernes en Soria. Lof

Los resultados de la jornada 36 de Segunda División cargan al Deportivo de esperanza en que el ascenso, vía play off, todavía es posible. Tras la victoria en Soria y los pinchazos de varios rivales directos el equipo coruñés vuelve a depender de sí mismo para acabar entre los seis primeros, y más teniendo en cuenta que Cádiz y Málaga cerrarán la próxima jornada en el Ramón de Carranza y, por lo tanto, no podrán sumar ambos los tres puntos. Los de Álvaro Cervera, además, visitarán Riazor en la siguiente jornada, en la que el Dépor tendrá una gran oportunidad para alcanzar o incluso superar a los gaditanos, siempre y cuando antes sea capaz de enlazar en Zaragoza su segunda victoria consecutiva.

Antes del encuentro de Los Pajaritos la desventaja del Deportivo con respecto a la zona de promoción era de cuatro puntos. Ahora esa diferencia es de un solo punto después de que el Málaga perdiera en casa frente al Mallorca (0-1). Los andaluces marcan la frontera con la zona de play off con 58 puntos, uno más que el Dépor. Tres por encima del equipo coruñés está ahora el Cádiz, que ayer no pasó del empate en el campo del Rayo Majadahonda (1-1). El conjunto de Martí visitará el próximo sábado Zaragoza y en la siguiente jornada recibirá al de Cervera en un duelo que se presenta decisivo en la lucha por el play off.

En el enfrentamiento de la primera vuelta el Deportivo cayó goleado en el Ramón de Carranza (3-0), por lo que tiene muy complicado remontar ese golaverage particular que sí tiene favorable con respecto a casi todos los otros rivales directos en la pelea por el ascenso. Antes de que acabe la Liga la escuadra blanquiazul también tendrá que recibir en Riazor al Mallorca. Será en la antepenúltima jornada, en otra cita que a priori también puede resultar clave en la pugna por las seis primeras plazas. En Son Moix el conjunto balear ganó al Dépor por la mínima (1-0).

Quinto contra sexto

Tan mal lo hizo el equipo blanquiazul en los últimos dos meses y medio, que está obligado a enlazar varias victorias seguidas para aspirar a engancharse definitivamente a esa zona noble. Hasta ahora solo fue capaz de encadenar dos encuentros con triunfo, nunca tres. El sábado, en Zaragoza, buscará otro empujón a domicilio que le permita recibir luego al Cádiz en disposición de adelantarlo en la tabla. Además, el conjunto gaditano cerrará la próxima jornada el lunes que viene recibiendo al Málaga. Quinto contra sexto en el Carranza, donde alguno de ellos, o ambos en caso de empate, se dejará puntos en su camino hacia la promoción. El Deportivo espera sacar provecho de ese enfrentamiento directo, pero todo pasa por vencer antes en La Romareda, otra salida que afronta nuevamente sin margen para el error.

Al igual que el Málaga y el Cádiz, también el Sporting de Gijón se dejó puntos la pasada jornada. El empate de ayer en El Molinón frente al Elche (1-1) deja a los asturianos en la novena plaza con 54 puntos, tres menos que el Dépor. El inmediato perseguidor del equipo de Martí es el Oviedo, que sigue a un solo punto tras su triunfo del sábado en Almería (0-1).

Inalcanzables para el cuadro coruñés son desde hace semanas las dos primeras plazas, las de ascenso directo, en las que se destacan Osasuna (73) y Granada (67). Los dos ganaron el pasado fin de semana para avanzar hacia Primera, los navarros prácticamente de manera definitiva. Su ventaja sobre el tercero, el Albacete (64), es de nueve puntos a falta de 18. Osasuna, igual que el Málaga, tiene aún pendientes de sumar de forma automática los tres puntos ante el Reus.