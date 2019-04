Tardó en salir el sol en Abegondo, pero tras dos meses y medio de oscuridad, 75 largos días sin victorias, el Deportivo regresó ayer al trabajo con luz en el horizonte después del trascendental triunfo del pasado viernes en Soria. Ganar en Los Pajaritos permitió al equipo coruñés recortar a solo un punto su desventaja con respecto a la zona de promoción de ascenso, aunque a la fuerza tendrá que enlazar varias jornadas sumando de tres en tres para ganarse el derecho a pelear por el ascenso. El Dépor esprinta hacia el play off, la única vía abierta hacia Primera, una meta que pasa irremediablemente por sacar adelante el encuentro del sábado en La Romareda (18.00 horas). Además, la próxima jornada el Málaga visitará Cádiz, un duelo directo que favorece los intereses del conjunto de José Luis Martí, siempre y cuando cumpla con su obligación de regresar de Zaragoza con los tres puntos. "Dimos un paso para salir de la UCI pero seguimos estando mal „´explicó ayer Álex Begantiños„. Tenemos que sumar mucho para poder meternos en el play off y dependemos de nosotros".

El coruñés destacó la "liberación" que supuso para el Deportivo el resultado positivo ante el Numancia después de nueve encuentros seguidos sin vencer. "Necesitábamos por fin volver a ganar. Fue una dinámica complicada, con muchos partidos sin ganar. Es el inicio para poder revertir la situación e ir mejorando. Hay que sumar mucho para tener opciones", recalcó el centrocampista antes del entrenamiento de ayer en Abegondo.

El Dépor venía de una cuesta abajo tan pronunciada que la victoria en Soria solo es un primer paso en la reacción. Queda todo por hacer, tal y como recordó Martí nada más finalizar el encuentro de Los Pajaritos. "No hemos hecho más que nuestro trabajo. No hemos hecho más que lo que nos correspondía", insistió el técnico balear, que al tercer intento logró su primer triunfo en el banquillo blanquiazul. Frente al Numancia el Dépor fue mucho más punzante y directo en la fase ofensiva, una nueva fórmula más fácil para los jugadores. "Estábamos en una etapa en la que teníamos dudas de lo que era mejor para nosotros y ahí se reflejaba en el campo, porque cuando no estás convencido decides peor y en ese camino estamos de intentar mantener una línea estable hasta el final, de crecer en base a una idea „argumentó Álex„. El equipo tiene que tirar hacia ser intenso, dinámico y rápido a la hora de presionar, y ser directo a la hora de generar más cosas en el área rival. El equipo lo entendió bastante bien y hay que asentarlo, también en casa, y hacernos reconocibles en un estilo para que nos genere confianza en los momentos malos y saber a qué agarrarnos en los momentos delicados".

A la vez que recuperan la sonrisa y la esperanza, los jugadores tratan de aislarse de toda la incertidumbre institucional tras el anuncio de dimisión del presidente, Tino Fernández, y sus consejeros: "Para nosotros ha sido una semana mas en lo deportivo. El presidente vino a explicarnos la situación y que estuviéramos centrados en la competición. No sirve de excusa ni para bien ni para mal que el presidente tomara esa decisión porque nosotros en el día a día no tenemos contacto".