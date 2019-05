Históricos en apuros sobre La Romareda

Quince títulos estarán mañana sobre el césped de La Romareda. No de corto, porque no ganan partidos, pero sí sobre los hombros de los 22 futbolistas que elijan Víctor Fernández y José Luis Martí para este trascendental duelo. Vital para los dos. Para el Zaragoza, porque tiene la posibilidad de espantar definitivamente los fantasmas del descenso; y también para el Deportivo, obligado a dar continuidad a la victoria de Soria con otro triunfo para auparse a la zona de play off. Dos históricos en apuros, con diferencia los más laureados de la actual Segunda División, en la que solo otro equipo, el Mallorca, tiene títulos oficiales en sus vitrinas. En el caso balear una Copa y una Supercopa, lejos de los seis del Dépor (1 Liga, 2 Copas y 3 Supercopas) y de los nueve del Zaragoza (6 Copas, 1 Supercopa, 1 Copa de Ferias y 1 Recopa). Muchas páginas brillantes en el glorioso pasado de ambos conjuntos, actualmente por debajo de los objetivos iniciales con los que empezaron la temporada. "El Zaragoza es un equipo con historia, como el Deportivo", afirmó ayer el exfabrilista Diego Caballo.

Los dos se juegan mucho, así que el lateral prevé un duelo muy igualado que se acabará decidiendo por los pequeños detalles. "Va a ser un partido difícil porque ambos tienen necesidad. Se decantará por los pequeños detalles. Intentaremos estar lo mejor posible para que se decante a nuestro favor", argumenta Caballo, consciente de que puede mejorar mucho su nivel con respecto a los últimos meses de competición. "Empecé bastante bien la temporada, con bastante confianza. Tuve una pequeña lesión y a partir de ahí me está costando tener la sensación del principio „reconoce el joven defensa„. Si tengo la posibilidad de jugar, intentaré rendir lo mejor posible".

Tercer duelo de la temporada

El de mañana en La Romareda será el tercer enfrentamiento de la temporada entre Deportivo y Zaragoza. Hasta ahora, una victoria para cada equipo, cada uno en su respectivo estadio: la del equipo blanquillo en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey decidida a partido único (2-1) y la del conjunto blanquiazul en la jornada 18 del campeonato de Liga (3-1). Ahora vuelven a encontrarse en la fase definitiva de la temporada, cuando de verdad se deciden los objetivos. Ambos lo afrontan sin margen para el error, sobre todo en el caso del Dépor, obligado a no fallar para confirmar su recuperación después de dos meses y medio sin vencer previos al triunfo del pasado viernes en Soria: "Hicimos lo más difícil, que era ganar. Ahora llega un nuevo reto y vamos a ir a sacar los tres puntos".

Ni Caballo, ni José Luis Martí, ni ningún futbolista blanquiazul hace cuentas de cara a estas seis jornadas finales, porque "sería una tontería hacer cálculos". El Deportivo inicia el fin de semana a un punto de la zona de play off y espera que sea especialmente propicio, teniendo en cuenta el duelo que cerrará la jornada el próximo lunes entre Cádiz y Málaga, dos rivales directos por la promoción: "Lo más importante son los tres puntos. Mientras haya posiblidad de todo, lucharemos hasta el final". Es la seña de identidad de clubes históricos como el Zaragoza y el Deportivo, solo por detrás de Barça, Madrid, Athletic, Atlético, Valencia y Sevilla en cuanto a palmarés.