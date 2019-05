Loira cuenta con Tino y Lendoiro

"Unión, fútbol y rigor económico" son los pilares del proyecto con el que Jesús Martínez Loira aspira a convertirse en el nuevo presidente del Deportivo en la Junta Extraordinaria del día 28. Ayer en Riazor, donde presentó oficialmente su candidatura, insistió en su objetivo de "superar la fractura social" en el deportivismo, para lo cual pretende aunar a las figuras del todavía presidente, Tino Fernández, y de su antecesor, Augusto César Lendoiro, dándoles "voz" mediante la creación de un "consejo de honor" formado por "todos los expresidentes y exconsejeros". Loira esbozó sus líneas maestras sin detallar ningún nombre propio dentro de la que sería su nueva estructura de club para no interferir en la meta del ascenso porque ahora "no tiene sentido hablar de ningún nombre". "Estamos en competición", recordó.

Tampoco avanzó la identidad de sus candidatos a consejeros, que irá presentando uno a uno la próxima semana. Propondrá pasar de seis a ocho. Seis ya los tiene cerrados, y los otros dos asientos intentará que sean "elegidos o pactados" con "los dos principales esponsors del club, Abanca y Estrella Galicia". "Nos daría tranquilidad y lo vamos a intentar", afirmó Loira, hasta ahora el único candidato confirmado a la presidencia.

El próximo lunes abrirá al público su oficina de campaña en la plaza de Pontevedra y ese mismo día mantendrá reuniones tanto con Tino como con Lendoiro para trasladarles su interés en contar ellos, no como asesores directos, pero sí como voces autorizadas a las que escuchar cuando quieran. "No podemos desaprovechar el conocimiento y la experiencia de los expresidentes", recalcó Loira, cuyo objetivo es aunar a todos los sectores del deportivismo: "Desde hace cinco años hay fractura en la masa social. Ha llegado el momento de que se solucione para siempre y pasemos página".

Se presenta como "un idealista", convencido de que, pase lo que pase, ya ha "ganado" en este proceso por su intención de unir y superar diferencias. "Es una oportunidad impresionante y veo que en A Coruña hay muy pocas personas que puedan hacer este movimiento, y hacerlo de cara al deportivismo, de frente y sinceramente. Estoy al 100% con Augusto y al 100% con Tino, con los dos". Eso sí, insiste en que va "por libre". "No pretendo liderar ninguna candidatura única, de consenso, de un candidato tapado o ser el títere de no sé qué... Voy absolutamente por libre. No he pedido permiso a nadie, ni he acordado nada con nadie, ni lo voy a hacer". En cualquier caso, espera que ambos lo respalden: "Intentaré que un presidente y otro apoyen este proyecto. Lo intentaré con todas mis fuerzas".

La dimisión de Tino le coge por "sorpresa" y ante esa "minicrisis" opta por dar un paso al frente para buscar la unidad con la sensación de que "si no lo hago, no lo va a hacer nadie". "Prefiero hacerlo y fracasar, a no hacerlo", aseguró Loira, entre cuyas propuestas está formar ese consejo de honor para que los exdirigentes puedan dar su opinión cuando lo deseen.

Pretende escuchar las inquietudes de los seguidores, de forma directa y también mediante la designación de varios "delegados especiales de la afición". Otra de sus ideas es crear un "senado blanquiazul", formado por todos los socios de oro y plata, un organismo consultivo cuya opinión será decisiva para temas, por ejemplo, como "el del topónimo". Quiere que el Deportivo tenga "un modelo" de juego desde la base hasta el primer equipo, potenciar el fútbol femenino a nivel autonómico, cuidar a los veteranos y al fútbol modesto, y contar más con los profesionales gallegos en la formación para tener más "arraigo".

La deuda, "parte de la historia"

En cuanto al rigor económico, afronta el futuro convencido de la viabilidad del club: "Para mí la deuda no es polémica, es parte de nuestra historia y tenemos que estar orgullosos de que hemos reencauzado nuestros compromisos. Tenemos esa deuda pero también vivimos una etapa extraordinaria que nos ha generado esa deuda. Ya está. Llegará un día que estemos con deuda cero, pero tendremos seis títulos y esos no se van".

La oficina de campaña, frente al club, abre el lunes

La candidatura de Loira ultima los trabajos en su local de la plaza de Pontevedra —entre la cervecería A Dorna y la oficina de Abanca— para su apertura al público el próximo lunes. Habilita esta "cómoda" sede,frente al local social del club, para recoger delegaciones de acciones y a la vez "escuchar al deportivismo". En la web www.lablanquiazul.es ha recibido hasta ahora más de cien sugerencias.