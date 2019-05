El Dépor se sube a la ola final

La ola buena llega tarde para el Deportivo, después del hundimiento que enterró sus opciones de ascenso directo durante los dos meses y medio que pasó sin ganar. Tarde, pero a tiempo para acabar salvando la temporada vía play off. Las dos victorias a domicilio ante Numancia (1-2) y Zaragoza (0-1) marcan un punto de inflexión en el momento más decisivo de la campaña y abren una dinámica positiva que el equipo coruñés espera ampliar hasta el final, incluidas las dos eliminatorias de promoción para las que aspira clasificarse. "Para nosotros prácticamente estos son partidos de play off „señaló Dani Giménez tras el triunfo del sábado en La Romareda„. Si llegamos al final con una buena dinámica, el Dépor puede estar tranquilo porque vamos a competir".

Es lo que busca el equipo coruñés, aprovechar la inercia para impulsarse hacia el ascenso sobre esa ola y mantenerla viva hasta el final. Por fin algo de viento a favor gracias a estos dos resultados positivos ante Numancia y Zaragoza. Dos victorias sufridas y discretas „la más reciente con un único disparo entre los tres palos, el del gol de Pedro Sánchez„ pero que refuerzan los ánimos y la confianza, que estaban bajo mínimos después de los 75 largos días que tardó el Dépor en volver a ganar. En Soria empezó a levantarse con un gran arranque de partido en el que anotó dos tantos, para luego bajar el nivel hasta acabar sufriendo muchísimo tras la expulsión de Michele Somma. Todo un ejercicio de supervivencia en Los Pajaritos, igual que en La Romareda a hombros del salvador Dani Giménez.

El Dépor se ha vuelto más práctico con José Luis Martí, que explora los caminos más cortos hacia la portería contraria, sin amasar la pelota de cara a la galería. Robar y correr. Soluciones sencillas para superar una dinámica muy complicada.

Estos seis puntos sumados de forma consecutiva en Los Pajaritos y La Romareda hacen que el equipo blanquiazul vuelva a depender de sí mismo para ocupar una de las seis primeras plazas al término del campeonato. Ahora es sexto, empatado a 60 puntos con el Cádiz, aunque caerá a la séptima plaza si esta noche el Málaga vence en el Ramón de Carranza. Al margen de ese resultado de hoy, el Deportivo tendrá el domingo ante el Cádiz (16.00 horas) la oportunidad de dar un nuevo paso de gigante hacia el play off por el valor extra de la victoria al tratarse de un rival directo.

Tres seguidas, racha inédita

Después de dos victorias fuera de casa, buscará la tercera en Riazor, donde no vence desde el 20 de enero, cuando se impuso al Albacete (2-0). En toda la temporada no ha sido capaz de enlazar más dos victorias seguidas. De hecho, no lo consigue desde la campaña 2013-14, con Fernando Vázquez, también en Segunda.