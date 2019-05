Dani Giménez: "Hemos sabido sufrir en estos partidos"

Dani Giménez destacó esta mañana la importancia de las dos victorias consecutivas logradas por el Deportivo en Soria y Zaragoza. El portero deportivista reconoció que el juego en esos encuentros no fue el mejor, pero subrayó que lo que necesitan ahora son puntos para mantenerse en la parte alta de la clasificación. "Hemos sabido sufrir muy bien en estos partidos. Es cierto que el juego no ha sido brillante, pero por algo se empieza", manifestó.

El guardameta y capitán deportivista también se refirió a la posibilidad de alcanzar los puestos de ascenso directo después de que esta semana el equipo haya conseguido regresar a la zona de play off. Dani Giménez cree que ya no es posible, a pesar de que no descarta ganar los cinco partidos que faltan para el final del campeonato. "Creo que es prácticamente imposible. Podemos ganar todos los partidos, pero es muy difícil que los que están arriba pierdan tantos puntos", reflexionó.