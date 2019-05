Pedro Sánchez: "Al final, lo que vale en la vida son los resultados"

Pedro Sánchez espera que el Deportivo sea capaz de prolongar el domingo frente al Cádiz su racha positiva de dos victorias consecutivas fuera de casa, ante Numancia y Zaragoza. "Va a ser un partido muy difícil, muy competitivo. Tenemos que ser más pillos y listos que ellos para conseguir esa victoria", comentó el alicantino, que apuesta por ser eficaces, aun a costa de no hacer un gran fútbol: "Al final, lo que vale en la vida son los resultados. Juegues bien o mal, compitas mejor o peor, sobre todo hay que sacar ese resultado".

Para volver a ganar está convencido de que los seguidores blanquiazules estarán a tope con el Dépor el domingo. "El equipo cree que la afición va a estar ahí y siempre lo ha estado todo el año. Los últimos dos meses es normal que estén disgustados, como nosotros", manifestó esta mañana en Abegondo.

No quiere oír hablar de posibilidades de ascenso directo porque prefiere ser "realista". "No hay que mirar eso, hay que ser realistas. Estamos sufriendo por intentar meternos en play off. Hay que intentar conseguir estos tres puntos. Ahora estamos intentando pelear por meternos en play off", recalcó Pedro, muy contento por su gol del pasado fin de semana al Zaragoza: "Pude ayudar en una faceta importante que es marcar para poder conseguir esa victoria, y eso a uno mismo y al equipo nos viene muy bien".