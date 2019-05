Una remontada casi "imposible"

El Deportivo acaba de regresar a las posiciones de play off después de tres jornadas en las que se vio fuera de la zona de privilegio de la clasificación. La posibilidad de no participar en la liguilla que permite pelear por el último billete a Primera División se volvió real cuando se descolgó a cuatro puntos de distancia del sexto puesto, pero las dos victorias consecutivas ante Numancia y Zaragoza han encendido de nuevo el optimismo. A pesar de que la situación de los deportivistas en la tabla todavía es delicada „aventajan en un solo punto al Málaga, séptimo„, la opción del ascenso directo aún no es imposible matemáticamente.

La diferencia con la segunda plaza es actualmente de ocho puntos, pero el calendario ha reservado para este tramo final del campeonato varios cruces directos entre los aspirantes, como el que enfrentará el domingo al Deportivo con el Cádiz. Dani Giménez, sin embargo, cree que las opciones de ascenso directo son muy limitadas y prácticamente lo descartó ayer. "El objetivo es el ascenso, pero individualmente nos tenemos que centrar en el Cádiz. Si no ganamos, se nos esfuman las opciones de ascenso directo, aunque creo que es prácticamente imposible. Podemos ganar todos los partidos, pero es difícil que los de arriba fallen", reflexionó ayer el guardameta blanquiazul.

Los precedentes secundan a Dani Giménez, porque nunca ningún equipo desde que se estableció el sistema de ascenso a través de play off en la temporada 2010-11 ha superado una desventaja semejante.

La mayor diferencia de puntos que se ha recortado con cinco jornadas por disputar hasta el final del campeonato es de cinco puntos. Lo consiguió el Villarreal en el curso 2012-13 después de ganar todos los partidos que faltaban. Precisamente a ese pleno aspira el Deportivo para conseguir una hazaña semejante aunque todavía más complicada. "Creo que hemos sabido sufrir muy bien en estos últimos partidos. El juego no ha sido brillante pero por algo se empieza. Hay que agarrarse a los resultados para ir creciendo. Tenemos un partido en casa contra un rival directo y qué mejor para reivindicarnos. Que la gente nos vea que levantamos el vuelo. Las victorias llaman a las victorias", argumentó Dani Giménez.

La diferencia descontada por el Villarreal es la mayor que se ha conseguido con cinco jornadas por delante. El Celta en la temporada 2011-12 recortó dos puntos y el Sporting en la 2014-15 también dos.