El Dépor se abraza al 'resultadismo'

Las formas a estas alturas de la temporada son lo de menos para la mayoría de los equipos y también para el Deportivo, que a falta de fútbol echó mano del pragmatismo para sacar adelante dos partidos, ante Numancia y Zaragoza, con los que engancharse de nuevo a los puestos de play off. No fueron actuaciones brillantes, más bien discretas, pero supo sufrir y aprovechar sus escasas ocasiones para sumar seis puntos que le hacen encarar las últimas cinco jornadas con esperanzas de culminar la campaña con el ansiado ascenso. Un único disparo entre los tres palos durante los 95 minutos que duró el encuentro de La Romareda le bastó al Dépor para regresar a A Coruña con una victoria, la segunda consecutiva, que le sitúa de nuevo en la zona de promoción. Pedro Sánchez, el autor del gol, es el primero en abrazarse al resultadismo, convencido de que ahora solo vale seguir sumando de tres en tres, sea como sea: "Al final, lo que vale en la vida son los resultados. Juegues bien o mal, compitas mejor o peor, sobre todo hay que sacar ese resultado".

A lo largo del campeonato hubo jornadas en las que el Dépor hizo méritos suficientes como para haber ganado partidos que se le acabaron escapando y ahora, con una versión más gris y menos dominante, pero más vertical y efectiva, está escalando en la tabla. De nada vale a estas alturas que las sensaciones sean positivas si los resultados no acompañan. El Dépor tardó dos meses y medio en volver a ganar, pero las dos recientes victorias, las primeras desde la llegada de José Luis Martí al banquillo, lo han metido nuevamente de lleno en la pelea por un billete en Primera. "La dinámica durante esos dos meses no fue la mejor. Parece ser que ahora estamos levantando un poquito la cabeza", celebra Pedro. A su juicio, "la alegría nunca se ha ido, siempre la ha habido". "Por circunstancias no logramos victorias, pero hay que llevarlo de la mejor manera para poder llegar al camino", explica Pedro, centrado ya en la visita del domingo a Riazor (16.00 horas) de un rival directo como el Cádiz.

"Más pillos y listos" que el rival

"Va a ser un partido muy difícil, muy competitivo. Tenemos que ser más pillos y listos que ellos para conseguir esa victoria", recomienda. Para volver a ganar está convencido de que los seguidores blanquiazules estarán a tope con el Dépor, que regresa a su estadio tras dos salidas consecutivas: "El equipo cree que la afición va a estar ahí y siempre lo ha estado todo el año. Los últimos dos meses es normal que esté disgustada, como nosotros también lo estaríamos", explicó ayer en Abegondo.

No quiere oír hablar de las remotas posibilidades de ascenso directo, con el Granada segundo a ocho puntos de distancia, porque prefiere ser "realista". "No hay que mirar eso, hay que ser realistas. Estamos sufriendo por intentar meternos en play off. Hay que intentar conseguir estos tres puntos. Ahora estamos intentando pelear por meternos en play off"·, insistió Pedro, muy contento por su gol del pasado fin de semana al Zaragoza. "Pude ayudar en una faceta importante que es marcar para poder conseguir esa victoria „argumenta„ y eso a uno mismo y al equipo nos viene muy bien".

Apuesta por la prudencia y por no pensar en más allá del compromiso más inmediato, en este caso el del domingo contra el Cádiz, pero al mismo tiempo recuerda que en el fútbol todo es posible y pone como "ejemplo" al Liverpool y su remontada ante el Barça. "No tenemos que fijarnos en lo que pasó la semana anterior, ni hace cuatro meses, tenemos que centrarnos en el domingo. Esperemos que con nuestras armas podamos conseguir los tres puntos", añadió Pedro Sánchez antes de la sesión de ayer en la ciudad deportiva.