Quique: "De nada vale hacer buen fútbol si luego pierdes o empatas"

Quique González subrayó esta mañana que la prioridad del equipo a estas alturas del campeonato es asegurar los puntos que le permitan al menos disputar el play off de ascenso. El delantero deportivista destacó que el juego actualmente es secundario, aunque admitió que les está faltando claridad. "Lo importante es el presente, el pasado no vale para nada. Ahora nos toca Cádiz y es verdad que el otro día no tenemos ocasiones, pero lo que vale es ganar. Nosotros y la gente lo que quiere es ganar. De nada vale hacer buen fútbol si luego pierdes o empatas", argumentó.

El equipo tiene la posibilidad el domingo contra el Cádiz de enlazar tres victorias consecutivas por primera vez esta temporada, pero Quique insistió en que lo prioritario son los puntos más allá de dinámicas o rachas. "Lo que nos importa es ganar tres puntos, estamos en un momento de la temporada en la que lo único que vale son tres puntos", apuntó.

El delantero del Deportivo también admitió que un triunfo el domingo serviviría para castigar a un rival directo. "Todos los puntos valen lo mismo, pero está claro que si sumamos tres y un rival directo no suma mucho mejor", señaló.