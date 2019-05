Sigue en directo el Dépor Abanca-Femarguin

►MINUTO 65. La mejor ocasión para el Dépor. Centro de Cris y Peke y Maya se estorban al rematar para hacer el 2-0. Modificaciones en ambos equipos.



►MINUTO 60. Partido congelado. El Dépor lo intenta, pero pierde fuelle. El equipo coruñés necesita cambios y Michelle Romero va a ser la primera en entrar. Velocidad en ataque por las bandas es la apuesta de Manu Sánchez. El Femarguín, a cada minuto más cómodo.



►MINUTO 55. Goteo incesante de llegadas del Dépor, ninguna ocasión clara. Iris, Gaby... El Femarguín ya pierde tiempo, busca dormir el encuentro, ya que firman este resultado a la espera de la vuelta.



►MINUTO 46. Arranca la segunda parte. El Dépor busca ampliar el 1-0 y que su rival pague el cansancio de llevar toda la primera parte tras el balón.



►DESCANSO. Primera parte de dominio absoluto en cuanto a juego y posesión del Dépor, pero tampoco disfrutó de grandes ocasiones. Vale y hace la diferencia el gol de Peke. El Femarguín se ha mostrado reservón, fía mucho su suerte al partido de vuelta. Apretarán las coruñesas en la segunda parte, necesitan más ventaja para el infierno de Arguineguín.



►MINUTO 40. Duelo con muchas llegadas del Dépor, sin ocasiones. Se estira el equipo grancanario, oportunidad para Zaira.



►MINUTO 32. El Dépor busca ser más decisivo en los últimos metros. Domina y crea, pero no aumenta su ventaja. Duelo parado, se atiende a la visitante Zaida.



►MINUTO 25. Doble ocasión para el Dépor. Una para Peke y otra para Baby, aunque estaba en fuera de juego. La línea de enganches coruñesas domina el duelo.



►MINUTO 20. Dominio absoluto del Dépor que no traduce en más goles. Llegadas por una banda y otra, sobre todo, por la derecha. Crece Maya en el partido. Érika mandó un disparo arriba.



►MINUTO 12. Balón colgado al área por Tere Abelleira y Peke remata desviado en la segunda jugada.



►MINUTO 8. Primeros minutos incontestables de las coruñesas, se empieza a igualar el duelo. El CD Femarguín también quiere hacerse protagonista.



►MINUTO 3. Gooool del Deportivo, gooool de Peke. Balón largo que peina Gaby al centro del área y la pequeña delantera vasca no perdona con un balón cruzado. Inmejorable comienzo de las coruñesas.



►MINUTO 1. Arranca el partido, ambientazo en las gradas de la ciudad deportiva. El Dépor, en un 4-1-3-2 con Miralles; Cris, Iris, Mérida, Érika; Tere Abelleira; Alba Merino, Lía, Maya; Peke y Gaby.



►11:00 horas. Este es el once del CD Femarguin. Ya las jugadoras de ambos equipos sobre el césped.





1??1?? INICIAL @CDFEMARGUIN



1 - Aco

5 - Chami

6 - Cintia

7 - Kia

9 - Eli

10 - Zaira

14 - Sara

17 - Lorena

18 - Hari

20 - Carla

Lía por Raquel es la única novedad en el once. Iris bajará al centro de la zaga.

El Deportivo Abanca afronta el primer asalto de la eliminatoria definitiva para dar el salto a la Liga Iberdrola (Primera División femenina) con la novedad del regreso de Kika a una convocatoria, una vez restablecida de una lesión en un tobillo. Las blanquiazules se medirán en Abegondo (11.00 horas) al Femarguín de Gran Canaria, equipo que disputa por cuarta temporada consecutiva esta ronda decisiva para el ascenso a la elite del fútbol español femenino.

Las futbolistas que dirige Manu Sánchez de plantan en esta final tras haberse proclamado campeones del grupo I de Segunda División y superar con solvencia al Alhama de Murcia en la eliminatoria anterior con un global de 6-1). Las canarias, por su parte, obtuvieron un resultado más ajustado ante el Juan Grande en la ronda anterior (3-2, en el total), aunque sin excesivos problemas ya que tras vencer en su campo (2-0), en el choque de vuelta se colocó por delante en el marcador y solo se vio superado cuando ya no quedaba tiempo para que las locales remontasen.

Las deportivistas estarán bien arropadas por los seguidores blanquiazules que durante esta semana agotaron las 1.900 localidades disponibles para completar el aforo del campo principal de la ciudad deportiva. Eso que el día es complicado porque a las doce empieza el Día de las Peñas, en las inmediaciones de Riazor y a las cuatro de la tarde comienza el decisivo partido del primer equipo del club contra el Cádiz.