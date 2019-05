Paco Zas apuesta por la continuidad de Carmelo

Paco Zas presentó esta mañana en el hotel Atlántico su candidatura a la presidencia del Deportivo, bajo el lema Estabilidade para crecer. Entre las primeras medidas que anunció destaca su apuesta por la continuidad del actual director deportivo, Carmelo del Pozo. "En caso de tener control del consejo la primera decisión sería la continuidad de Carmelo. A partir de ahí, y ya con el conocimiento del trabajo de Carmelo, de acuerdo con él se tomarán el resto de decisiones que afecten a la estructura deportiva del club", afirmó el aspirante a presidente.

Con respecto a la candidatura que presentó hace cinco años y medio repiten junto a él como aspirantes a consejeros Alberto Méndez Rodríguez, Jesús Chapela Rey y Pablo Ruiz Cuadrado. A ellos se incorporan Juanma Sánchez-Padrós y Jorge Borrajo Dios, novedades en el equipo de trabajo de Zas. Un equipo de seis personas pendiente de posibles incorporaciones, ya que Zas comunicó al club su previsión de elevar a ocho el número de componentes del nuevo consejo.

El exjugador del Fabril elogió el trabajo del actual consejo liderado por Tino Fernández, sobre todo en la parcela económica. "Como dice nuestro lema de campaña, lo que funciona, no se toca. Ese lema (Estabilidade para crecer) que lleva implícito critica y el elogio. No podemos engañar a nadie. Si estamos aqui es porque en la parcela deportiva no se ha tenido la misma suerte que en la económica", explicó Zas.

"Todo el deportivismo tiene que saber que en apenas un mes podemos pasar a tener un presupuesto de 65 millones de euros", en caso de ascenso a Primera, "a tener uno de 16", si el Dépor se queda Segunda. "Todos los accionistas, abonados y afición en general deben ser conscientes de que tenemos la obligación ineludible de pagar nuestra deuda y este consejo, en caso de aterrizar en la plaza Pontevedra , cumplirá rigurosamente siempre con todas las obligaciones contraídas, que son muchas", garantizó el aspirante.

Zas, el tercer candidato confirmado a la presidencia junto a Jesús Martínez Loira y Manuel López Cascallar, no contempla ningún pacto con alguno de los otros aspirantes. En caso de no ser el más votado en la junta extraordinaria del día 28, no forzará su presencia en el equipo directivo aunque le corresponda algún consejero, sino que dejará que gobierne la opción que cuente con un mayor respaldo.