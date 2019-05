Un punto de credibilidad

Un punto suma poco a estas alturas, cuando lo único que cuenta es sacar partidos adelante. Es la dura realidad para un Dépor que hace tres semanas estaba tocado y hundido, casi muerto. Aún le queda mucho por remar para meterse en el play off, pero con partidos como el de ayer da motivos para creer en que el ascenso es posible. Venía de dar pena en Riazor ante el Rayo Majadahonda y el Extremadura. Pero ayer fue otro Dépor muy distinto. Más valiente, más intenso. Y con personalidad. Un equipo vivo, muy vivo, que hizo más para ganar que el Cádiz y al final se tuvo que conformar con un empate tras el golazo de Querol. Incluso después del 1-1 el Dépor siguió insistiendo en busca de un segundo tanto, que acariciaron Carlos y Quique. Se le escapan dos puntos pero suma credibilidad, cuyos niveles llegaron a estar a cero tras los dos meses y medio de caída libre. Ahora, por lo menos, vuelve a ser competitivo.

El Dépor hizo ayer más méritos para vencer que en los dos encuentros anteriores que ganó a domicilio, en Soria y Zaragoza. Por ocasiones, pudo perfectamente quedarse los tres puntos, aunque también Dani Giménez tuvo que aparecer una jornada más para evitar el 1-2 casi con el tiempo reglamentario ya cumplido. Hubiese sido un durísimo castigo para el equipo coruñés, que igualmente se marchó del campo con un sabor amargo por no haber podido amarrar los tres puntos. Desde el 20 de enero no gana en Riazor. Camino de los cuatro meses. Una eternidad.

Mucho balón y pocas ocasiones para el Dépor en una primera parte en la que tuvo la paciencia suficiente para seguir insistiendo hasta encontrar el premio. Tuvo más la pelota, pero durante muchos minutos se jugó a lo que más le interesaba al Cádiz. Los andaluces salieron con la clara intención de contener, sin asumir riesgos, para aprovechar los espacios a la contra, sobre todo con la velocidad de Machís, su mejor futbolista. Pocas veces pudo correr el venezolano a la espalda de la defensa, prácticamente ninguna.

Más sufrió el Deportivo en campo contrario. Se estrelló una y otra vez contra las líneas juntas de los gaditanos y no tuvo más remedio que recurrir al balón parado y al fútbol directo. Dos tímidos cabezazos, primero de Carlos y luego de Bóveda, fueron las únicas aproximaciones del Dépor en la primera media hora. El Cádiz no sufría, pero tampoco creaba peligro. Solo inquietó con una falta directa que lanzó Aketxe y a la que respondió bien Dani.

El atasco en el centro del campo coruñés era grande. Solo había fluidez cuando aparecía Expósito. El 0-0 al descanso parecía cantado pero en los cinco minutos finales pasaron más cosas que en los 40 anteriores, y todas en el área visitante. Primero, el zapatazo de Carlos al larguero; y acto seguido, el 0-1 (m.43). Bóveda salió de la cueva para morder y forzó el error defensivo, que él mismo aprovechó para servir un caramelo a Quique. No perdonó el pichichi blanquiazul y su diana dejó tocado al Cádiz. Tanto, que Cartabia casi anota el segundo en pleno desconcierto andaluz.

Tras la reanudación el Cádiz dio un paso al frente y con Machís partiendo desde la izquierda generó algunas llegadas peligrosas. También el Deportivo tuvo sus ocasiones pero no las aprovechó y poco a poco se fue metiendo atrás, hasta que de un error de Marí nació el 1-1. Cargado con una amarilla, el central optó por no hacer falta a Querol, cuyo misil entró por toda la escuadra (m.78). El Dépor no se vino abajo y cargó con todo. Cifuentes, también salvador para el Cádiz, respondió con un paradón al cabezazo de Carlos y poco después Quique tardó demasiado en disparar dentro del área. Fueron las últimas claras del equipo coruñés, al que el punto le supo a muy poco.