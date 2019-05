Carlos Fernández no irá a la Eurocopa Sub-21 y jugará el final de Liga y un hipotético play off con el Dépor

El deportivismo empieza a recibir buenas noticias en este festivo de As Letras Galegas. Luis de la Fuente, seleccionador español Sub-21, ha decidido finalmente no convocar a Carlos Fernández para la Euro de la categoría que se disputará desde mediados de junio en Italia, con el delantero sevillano podrá acabar el final de liga con su equipo, tanto la fase regular como un hipotético play off de ascenso. Un futbolista diferencial en un tramo crucial de la temporada blanquiazul. No han tenido la misma suerte otros equipos de la categoría, ya que el Cádiz pierde a Manu Vallejo, Las Palmas a Rafa Mir y el Sporting a su guardameta Dani. Todos estos futbolistas, incluidos en la relación definitiva de 25, deben incoporarse al combinado nacional el próximo 31 de mayo con lo que jugarán las dos próximas jornadas y ya se despedirán de su club para lo que resta de temporada.