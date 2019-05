Dani Giménez: "Es un partido de necesidad pura y dura"

Dani Giménez considera "una final para los dos" el encuentro del domingo que enfrentará al Lugo y al Deportivo en el Anxo Carro (20.00 horas). "Es un partido de necesidad pura y dura, una final para los dos equipos. Para nosotros el objetivo es primordial y todo pasa por ganar en Lugo. Todo lo que no sea ganar comprometería el resto de la temporada", afirmó esta mañana en Riazor.

El portero agradece de antemano el apoyo de los 1.300 deportivistas que estarán en el estadio lucense. "La gente cuando va fuera parece que se escucha el doble. Va preparada para darlo todo. Lo agradecemos mucho. Es un derbi, un partido importante, y tener a la afición detrás siempre reconforta", argumentó Dani Giménez.

También dedicó elogios a su compañero en la portería Adrián Ortolá, un "jugador muy importante" pese a que no debutó en Liga. "El valor de la plantilla no es de los que juegan sino de los que no juegan. Gran parte de la responsabilidad de mi nivel es gracias a él", añadió el guardameta gallego.