Día clave para Carlos

Hoy el Dépor no saltará al césped, pero aún así se juega una buena parte de sus opciones de ascenso a Primera. Luis de la Fuente, seleccionador nacional sub 21, dará este mediodía la lista de jugadores que citará España para el Europeo de la categoría que se disputará a partir del 16 de junio y en ella podría estar el deportivista Carlos Fernández. Si finalmente el técnico de la Federación apostase por el sevillano, el Dépor lo perdería para las dos últimas jornadas de Liga ante Elche y Córdoba y para un hipotético play off de ascenso a disputar en el mes de junio, ya que se tendría que concentrar con el combinado nacional en quince días, el próximo 31 de mayo. Carlos contó a principio de temporada para De la Fuente, pero el calvario de lesiones vivido esta temporada acabó por restarle protagonismo. Ahora que lleva varias semanas de actividad con el equipo coruñés coge de nuevo fuerza su candidatura para regresar a las citas internacionales.

Carlos Fernández aguarda expectante a que se dé a conocer la lista esta mañana, aunque su compromiso con el Dépor es máximo y no desea abandonar a sus compañeros en un tramo tan decisivo de la temporada. Hará todo lo que esté a su alcance para seguir en A Coruña en lo que queda de liga, aunque en este caso está a expensas de lo que decidan la Federación y De la Fuente de cara a ese Europeo Sub 21 que tendrá lugar en Italia. España se estrenará el día 16 ante la anfitriona y en la primera fase también se enfrentará a Bélgica (19) y Polonia (21).

El creativo delantero, cedido por el Sevilla, tiene mucha competencia en su posición, aunque con diferentes perfiles, con futbolistas que esta temporada han brillado en Primera División e incluso a nivel internacional como Oyarzabal, Borja Mayoral, Rafa Mir, Dani Olmo o Pedraza. En el mismo caso del deportivista Carlos Fernández, se encuentra el cadista Manu Vallejo.

Otra de las atracciones de la lista está en los internacionales de la Absoluta a los que podrían llamar De la Fuente por edad y para reforzarse con la intención de buscar el billete olímpico. Los que más suenan son Ceballos y Rodri, mientras que Marco Asensio podría optar por bajar, aunque parece más una decisión personal. Fabián Ruiz, pese a su llamada en marzo por la Absoluta con la que no pudo jugar por una gripe, ha sido indiscutible para el seleccionador que debe decidir si en su amplio abanico de opciones incluye a dos madridistas como Sergio Reguilón y Brahim.

Copa América y Copa África

Perder a Carlos Fernández puede ser un duro golpe para Martí y para todo el grupo. Es un futbolista que se ha revelado como determinante. De hecho, hay un Dépor antes y otro después de que empezase su serie de lesiones. En el club no se resignan a perderlo y confían en que la lista de hoy traiga buenas noticias. El equipo coruñés no es el único que se expone a perder futbolistas cruciales para este tramo final de Liga. El 7 y el 10 de junio son fechas FIFA. De hecho, España juega ante Islas Feroe y Suecia y lo mismo le ocurre al resto de combinados. El problema se agrava en las selecciones sudamericanas y africanas, ya que hay Copa América del 14 de junio al 7 de julio y Copa de África del 21 de junio al 19 de julio. Como siempre, los citados deben incorporarse, al menos, quince días antes a la concentración. El Málaga podría perder a Munir y N'Diaye y el Cádiz, a Darwin Machis. Toda Segunda está pendiente en estos días de los seleccionadores que pueden ser también fundamentales en la lucha por el ascenso.

Convocatoria de la Absoluta

Luis Enrique Martínez facilitará hoy también la lista de la Absoluta para los partidos ante las Islas Feroe y Suecia, correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Hasta el momento, ha ofrecido siempre sorpresas en sus listas: Canales, Mata, Sergi Gómez, Jesús Navas, Fabián Ruiz, Juan Bernat, Iker Muniain y Dani Parejo. Todos ellos aspiran a mantenerse en una lista en la que podrían volver el madridista Dani Carvajal.