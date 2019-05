Tere Abelleira y Manu, "a ganar" en Arguineguín: "No tememos nada"

El entrenador del Deportivo Abanca, Manu Sánchez, y su capitana, Tere Abelleira, analizaron esta mañana cómo encaran el partido del domingo contra el Femarguín, el definitivo por el ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Aseguran que no especularán con el 2-0 favorable de la ida en Abegondo. En Arguineguín también saldrán "a ganar". "La idea que tenemos es ganar el partido, independientemente de los goles que haya. Es el objetivo que manejamos", afirma el entrenador. "Saldremos a ganar y a hacer nuestro trabajo", recalca la centrocampista.

"No va a ser un problema el campo. Llevamos jugando muchos partidos en hierba artificial. Su afición apretará pero ya jugamos en estadios más grandes y con más gente, y supimos jugar bien", analiza Tere, sin ningún tipo de miedo a las canarias. "Lo que es temer, no tememos nada. Si hacemos nuestro juego y confiamos en nosotras, no creo que nada salga mal", explica la gallega. "No hay que temer nada, pero sí estar precavidos y preparados para todo lo que pueda suceder", argumenta Manu Sánchez.

El técnico respeta al máximo al Femarguín, pero cree que el Dépor "merece" más el ascenso. "No creo que seamos tan superiores. Allí todo se va a igualar un poquito más pero, humildemente, somos el equipo que más merece el premio y tenemos que plasmarlo en el campo", añadió el entrenador blanquiazul esta mañana en Riazor.