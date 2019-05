Tito Ramallo, el 'arquitecto' de Loira

Jesús Martínez Loira sienta las bases de su proyecto deportivo con Tito Ramallo como arquitecto. El exentrenador del Fabril será el secretario técnico del club si La Blanquiazul, la candidatura liderada por Loira, resulta elegida el día 28. El aspirante presentó ayer en el hotel Riazor a gran parte de su equipo. Junto a él se postulan a consejeros la oro olímpico Sofía Toro, el exjugador Vicente Castro Pardo Teté, el empresario Luis Salgado y el ya anunciado Juan Vázquez. Además, Raúl Muñoz Maestre figura como secretario no consejero.

Loira se fijó en Ramallo porque quiere "una secretaría técnica muy enraizada en el club, en la ciudad y eso debe darle permanencia en el tiempo". "La figura del director deportivo es importante pero más efímera, vinculada a resultados, pero la secretaría técnica no está vinculada a resultados. Es una parte estructural del club. Lo importante es tener una estructura independiente de las personas, porque las personas cambian pero las estructuras permanecen", expuso el candidato.

El propio Loira y Juan Vázquez, presidente del Victoria, fueron quienes le hicieron la propuesta al técnico, que aceptó de inmediato. "¿Por qué? Porque apuesto por las personas, por la manera de actuar, por la honradez que me demuestra la gente", explicó Ramallo. "Los conozco desde hace muchísimo tiempo. Son personas que tienes que ir con ellas a la hora de marcar un camino a donde quieres llegar. Sé cómo trabajan, sé cómo son y yo con ellos iría a cualquier lado. Mi contrato con el Deportivo acaba el 30 de junio y podía esperar pero quiero dar un paso adelante. Quiero que me identifiquen con ellos", recalcó Tito, quien el miércoles comunicó al club su decisión de entrar en la candidatura de Loira, al tiempo que solicitó 15 días que le corresponden de vacaciones para que su trabajo no interfiera. La figura del secretario técnico sería complementaria a la del director deportivo, ahora Carmelo del Pozo, a quien Ramallo también informó de este paso al frente.

A principios de la próxima semana La Blanquiazul convocará un nuevo acto para que Ramallo detalle cómo sería esa nueva estructura deportiva del club en caso de que gane Loira. Para lograrlo, el aspirante quiere "el apoyo del actual presidente [Tino Fernández], del anterior presidente [Augusto César Lendoiro], de los grandes esponsors y de todos los demás accionistas". En cuanto a posibles pactos, no los contempla: "No pretendemos ser una candidatura que junte a todas, pero sí invitamos a todo el mundo a que se sume a nuestro proyecto. El fin último no es acceder a la presidencia del Deportivo, es que tenga el mejor proyecto y el mejor equipo dirigiéndolo". Aspira a encabezar un consejo que seguirá siendo "no remunerado". "A medio plazo el fútbol tiende a la profesionalización „apuntó„ pero no lo planteamos en esta etapa".