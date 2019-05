Con Carlos hasta el final

José Luis Martí respira algo más aliviado desde ayer. Y con él, todo el deportivismo. El técnico podrá contar con Carlos Fernández en las cuatro jornadas que faltan y también en los encuentros del play off en caso de que el Deportivo logre clasificarse para las eliminatorias por el ascenso. En vilo amanecieron ayer el entrenador, el delantero y el resto de integrantes de la plantilla blanquiazul, todos expectantes por conocer si el nombre del andaluz figuraba en la preconvocatoria de 25 jugadores para el Europeo sub 21 que hizo pública a mediodía el seleccionador español de la categoría, Luis de la Fuente. Finalmente, no citó a Carlos, una gran noticia para Martí, que podrá contar hasta el final con uno de sus futbolistas más determinantes siempre que las lesiones, como en estas últimas tres jornadas, le permitieron competir.

De la Fuente optó por no convocar al deportivista y citar para la posición de delantero a Brahim Díaz (Madrid), Borja Mayoral (Levante), Oyarzabal (Real Sociedad), Daniel Olmo (Dinamo Zagreb), Rafa Mir (Las Palmas) y Manu Vallejo (Cádiz). Carlos se queda, como era su deseo, para empujar al Dépor hacia Primera, un objetivo que se empezó a torcer por muchos motivos, entre ellos los recurrentes problemas musculares del andaluz, quien solo pudo participar en veinte de las 38 jornadas disputadas. Desde su última reaparición ha encadenado tres partidos seguidos, con un balance de dos triunfos a domicilio, en Soria (1-2) y Zaragoza (0-1), más el empate en Riazor frente al Cádiz (1-1). Es un futbolista talismán para el Dépor, que solo perdió dos de los veinte encuentros que jugó Carlos, en Santo Domingo frente al Alcorcón (1-0) y en Riazor contra el Rayo Majadahonda (0-2). En el resto de jornadas el conjunto blanquiazul siempre sumó con el andaluz, que mañana en Lugo repetirá desde el inicio en busca del tercer triunfo consecutivo fuera de casa para reengancharse al play off.

El Cádiz, sin Manu Vallejo

Entre los 25 convocados por Luis de la Fuente „que tendrá que hacer dos descartes para definir la lista definitiva de 23„ figuran tres jugadores de Segunda División: el portero Dani Martín (Sporting de Gijón), más los delanteros Rafa Mir (Las Palmas) y Manu Vallejo (Cádiz). El equipo andaluz, rival directo del Deportivo por el play off, podría perder también al venezolano Darwin Machis, en la prelista de su selección absoluta para preparar la Copa América, donde no estará su compatriota Christian Santos.