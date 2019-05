"Lo que funciona no debe tocarse; esa estabilidad no llegó al área deportiva"

Francisco Martínez Zas (A Coruña, 1961) da de nuevo un paso al frente para intentar convertirse en el nuevo presidente del Deportivo. Hace seis años fue uno de los candidatos que compitió con Tino Fernández, pero se retiró de la carrera presidencial antes de la Junta de accionistas de la que salió elegido Fernández Pico. Ahora vuelve para intentar convencer al deportivismo que es el idóneo para tomar el relevo del actual consejo de administración.

¿Cuál es la razón por la que se presenta de nuevo?

Así como hace seis años nos presentamos para hacer ver los números a los accionistas, socios y aficionados en general la situación en la que se encontraba el club, ahora lo hacemos porque el consejo dimite y se genera de nuevo la ilusión por un objetivo que es llevar adelante un proyecto en el Deportivo que uno lleva mucho tiempo añorando.

Sin embargo, dudó mucho antes de decidirse.

Sí. Es algo tan importante para mí y algo que conlleva tanta responsabilidad por el objetivo que tengo de no defraudar a nadie y, además, por motivos profesionales, una vez superado ese proceso, y una vez superadas esas dudas, ayudado que los estatutos del club cambiaron y no están remunerados y permiten que puedas compensar tiempo entre el Deportivo y el trabajo propio tomo la decisión de presentarme.

¿Es la renuncia del consejo actual, que dimitirá en la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas, la que le hace tomar esta determinación?

Evidentemente. Tino contaba con el respaldo de un poder accionarial mayoritario y yo, como otros muchos, pensaba que estábamos en buenas manos, por eso cuando fue la última junta en la que salió nuevamente elegido no consideré oportuno presentarme.

Si ahora lo hace es porque dispone o cuenta con tener los apoyos suficientes para ganar.

No es así. Una vez que pienso en presentarme, que es la primera fase, compongo un equipo que me dé confianza a mí y también al accionariado, a nuestros acreedores, nuestros patrocinadores y a la afición en general. Una vez que se completa esto, queda presentarte, ofrecer lo que piensas hacer y compartirlo.

Hay alrededor de 25.000 accionistas, pero por lo que se aprecia son los que poseen mayor número de títulos los que van a decidir. ¿Cree que es así?

En ese aspecto el club cambió con respecto al inicio el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva. Antes estaba mucho más atomizado el accionariado y ahora se concentró, sobre todo después de la última ampliación de capital, una parte importante en pocas manos. El modelo de club ha variado un poquito pero podemos seguir diciendo que es de todos y, muy importante también, que esas manos que tienen el poder accionarial más visible son grandes deportivistas y son empresas que pertenecen a la ciudad de A Coruña.

De todas formas, si el pequeño accionario se reuniese superaría a los que cuentan con paquetes grandes de títulos.

Es evidente. Cuando hay una gran movilización, como hubo en las elecciones de 2014, se movió el pequeño accionario de forma considerable. Señal de que cuando hay algo que de verdad incide en el futuro el Deportivo, el accionista se moviliza sobre todo cuando hay señales de alarma. Ahora no es el caso, ya que se trata de unas elecciones más normales, aunque espero que haya una importante movilización de accionistas.

¿Se reunió con los grandes?

Sí, lógicamente.

¿Y cuenta con algún apoyo importante?

Algún apoyo ya cuento con él y sigo peleando por obtener más, pero no solo eso, ahora mismo tenemos una importante cantidad de accionistas que ya nos delegaron el voto.

¿Qué quiere decir con normales?

Quiero que son habituales en el proceso de cualquier club. Están convocadas en una situación bastante tranquila.

Es decir, que la situación actual es distinta a la de 2014.

No quiero mirar hacia atrás en el sentido negativo y lo que pasó pasó. Yo fui partícipe de esa situación y por eso le doy carpetazo?

¿A qué se refiere con eso de que fue partícipe?

Que me había presentado la otra vez. Y había sido conocedor de la situación en la que se encontraba el club. Ahora es otro momento, tenemos un club que está más organizado, perfectamente estructurado, tenemos un director general, un director financiero, un director comercial, tenemos departamentos que operan por si solos? Es decir, que como empresa está normalizado. Además, se acometieron mejoras de todo tipo, en Riazor, en Abegondo, mejoras en asistencia al socio y al accionista, de hecho el proceso que ahora vamos a vivir lo vamos a hacer con una gran normalidad porque el sistema de votación y de delegación es mucho más sencillo. El club emite una carta con un código de barras, con una marca de agua, y con esa carta firmada por detrás ya vota. La situación es totalmente distinta.

En 2014 más de uno pensó que los que se presentaron tenían un punto de locura, ahora ¿cree que el club es un caramelo al lado de la situación de entonces?

Sí, un caramelo que pesa 80 kilos menos, pero sigue pesando 80 kilos.

¿Por eso es necesario ascender a Primera?

Sí en el sentido de que se puede disfrutar de una comodidad financiera que permita afrontar cosas que en Segunda resultan más difíciles. El equipo femenino se va a mejorar sí o sí, pero se podrá potenciar más si el equipo está en Primera. A poco más de dos semanas de la Junta Extraordinaria podemos decir que de tener un presupuesto de 65 millones a tener un presupuesto 16,17, 18 estimativo; esa es la diferencia que supone jugar en Primera o en Segunda. Con algo que no cambia, que la deuda es la misma y hay que satisfacer el mismo importe estando en Primera que en Segunda. Hay que pagarla todos los años.

Para lograr ese ascenso las cosas no parecen pintar bien.

No, pero el fútbol cambia de un día para otro. Aún así creo que se ha visto una mejoría general en el equipo en el último partido contra el Cádiz. Quedan cuatro partidos en los que puede pasar de todo.

Dice que el club estructuralmente está bien montado, entonces, ¿qué cree qué es necesario cambiar?

Dentro de la parcela digamos empresarial vemos o pensamos que algunas cosas se pueden mejorar e incluso crecer, porque todo es mejorable. En lo que sí observamos que hay carencias, no sabemos los motivos, es en la parcela deportiva. Los éxitos que se han tenido en los despachos no se han traducido en lo que es nuestro lema: "estabilidad". Hemos tenido estabilidad en la parcela que podemos llamar empresarial, pero no en la deportiva.

¿El deportivismo puede estar tranquilo pese a la deuda?

En principio sí. Quiero hacer ver, que es importantísimo, que tenemos un socio financiero que nos ha permitido la vida. Teníamos una deuda con Hacienda que era insostenible en el tiempo, gracias a Abanca esa situación cambió radicalmente. Todo los que había que pagar en siete años se trasladó a quince y con la posibilidad de que también, llegado el caso, se pueda reestructurar. Ya lo dije antes, nuestros principales accionistas, nuestros principales patrocinadores y nuestro socio financiero son agentes de la ciudad y no van a permitir que el Deportivo pase extremas dificultades. Abanca es una empresa financiera que ha prestado su dinero y lógicamente quiere que le sea devuelto en las condiciones pactadas y eso para nosotros eso es sagrado. El primer objetivo de este consejo es pagar las deudas que tiene el Deportivo

¿Hay desunión en el deportivismo?

No, lo que no hay son resultados positivos.

La pregunta es si hay desunión entre la afición.

Yo diría que no. El consejo que todavía gobierna el club, hace un año arrasó en la Junta. Yo no hablaría de desunión. ¿Cuándo se produce la unión? Yo la vi el pasado domingo en el partido del equipo femenino en Abegondo. Se conjugó todo, es un equipo que funciona como un reloj. Hay unas futbolistas de gran calidad, que son muy jóvenes y que se dejaron todo en el campo para lograr un resultado positivo. Si el primer equipo estuviese en puestos de ascenso, nadie estaría hablando de estas cosas y no estaríamos en un periodo electoral.

¿Habló con Tino Fernández?

Sí, por supuesto.

¿Para pedir o solo para exponerle sus intenciones?

No. A ver si le puedo pedir un día de estos (risas). Hablé, como ya explicamos, para exponerle que me quería presentar y pedirle permiso para hablar con los ejecutivos del club, sobre todo de la parcela económica y tener una información somera del club. El presidente me transmitió su intención de mantenerse neutral y sí me dijo que votaría el último día.

¿Los grandes cambios de Paco Zas van destinados al terreno deportivo?

Imagino que sí. En nuestro mensaje de campaña está implícita la crítica y está implícito el elogio. Algunas personas me dicen que la nuestra es una candidatura continuista, continuista en lo que tiene que ser, porque lo que funciona no debe tocarse, pero no puedo ser continuista en la parcela deportiva. Tenemos que darle la estabilidad que no tiene.

Usted se formó en las categorías inferiores del Deportivo, la cantera será algo que le toque muy de cerca.

Sí. Hubo éxitos, como es que en el primer equipo estén Edu Expósito y Diego Caballo, pero también sufrimos fugas de jugadores jóvenes y el descenso del Fabril. Más que hacer cambios puntuales lo que quiero es transmitir un mensaje en la percepción de lo que es el primer equipo y el Fabril, ese cambio es que las puertas estén abiertas a los mejores jugadores. Los mejores van a tener oportunidades y a jugar en el Deportivo. No hablo de intervenir en las decisiones de los técnicos, pero sí puedo inculcar esa filosofía.

¿Cree que habrá lugar a algún acuerdo entre candidatos?

El proceso es tan rápido que agotó las posibilidades para hablar entre candidaturas. Esa rapidez obligó a formar los equipos con celeridad y ahora creo que es muy difícil deshacerlos. Vamos a ir hasta el final.

¿La candidatura ganadora trabajará con su equipo o habrá un consejo con integrantes de diferentes candidaturas?

Digo lo mismo que hace seis años,; yo, si no gana mi equipo, me retiro. .

El presidente entrante podría disfrutar dos ascensos?

O tres. Bueno, dos de ellos se pueden producir este fin de semana, que ojalá, que son los dos equipos femeninos. El A a la Liga Iberdrola y el B a Segunda. Lo del A ya es un éxito y meterse en la Primera sería muchísimo más porque supone una visibilidad mayor para el Deportivo y para las futbolistas. Queremos fidelizar a las jugadoras para hacer base porque son muy jóvenes, para hacer un proyecto de futuro. La intención es hacer más contratos profesionales.

¿Jugaría en Riazor?

Considero que algunos partidos sí. Es más, estos partidos de la fase de ascenso se les propuso al equipo jugar en Riazor, pero las futbolistas y los técnicos decidieron seguir en Abegondo para no cambiar las dinámicas, que es lógico, pero tienen que ser conscientes y de que su posición deportiva ya trasciende y si ascienden todavía mucho más. A nivel imagen sería interesante que jugasen partidos en Riazor.

¿Y que piensa del acuerdo con el Liceo?

Parece que hay algunas cuestiones que afectan, soy partidario no solo de mantenerlo sino de alguna manera ampliarlo, aunque habría que ver cómo. Depende también de la directiva del Liceo.