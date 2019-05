Aspira a que "en siete u ocho años el 50% de los jugadores sean de la cantera y gallegos"

Vidal, que fue el consejero del área deportiva del club desde enero de 2014 a octubre de 2017, hizo autocrítica a la hora de referirse al trabajo de cantera. "A lo largo de estos años, y no solo nos ha pasado a nosotros sino también a los predecesores, creo que nos hemos equivocado y asumo la responsabilidad en mi caso. Tenemos que creer muchísimo más en los jugadores locales, mejorar los medios y tener una metodología clara", recomendó el candidato, partidario de que "todos nuestros equipos entrenen y jueguen de la misma manera". Para ello, reforzará los lazos con la AFAC y ampliará convenios con todos los clubes de la provincia: "En los últimos 40 años no llegan a 25 los canteranos que han jugado más de 20 partidos en Primera con el Deportivo. No es un club de cantera. Lo son el Sporting, el Athletic o el Espanyol. Creo en la cantera y tenemos que hacer un esfuerzo y empezar de cero, con paciencia y trabajando con nuestra gente. Es el momento de no hacer trampas y empezar a creer de verdad en los nuestros. En siete u ocho años el Dépor tiene que nutrirse en un 50% de jugadores gallegos, de la provincia, de cantera. Es fundamental porque no podemos ir al mercado a fichar jugadores potentes. Tenemos que generarlos nosotros".