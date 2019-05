Cartabia: "Contra el Mallorca nos vamos a jugar toda la temporada"

Fede Cartabia reconoció esta mañana que el Deportivo se jugará el lunes en el partido contra el Mallorca "toda la temporada". El equipo blanquiazul está obligado a ganar para mantener sus opciones de clasificarse para el play off y no tirar definitivamente por la borda sus opciones de ascenso. "Nos vamos a jugar toda la temporada y somos conscientes de eso", manifestó el centrocampista argentino hoy en la ciudad deportiva de Abegondo. "Llega un partido en el que no podemos fallar y vamos a intentarle hasta que las matemáticas digan lo contrario", añadió.

Cartabia admitió que las opciones de disputar la promoción de ascenso pasan por ganar los tres partidos que faltan hasta el final del campeonato. "Si somos capaces de conseguir los 9 puntos creo que es posible meternos en play off", apuntó el argentino. El centrocampista, sin embargo, es consciente de que el equipo no ha sido capaz en toda la temporada de firmar una racha de tres triunfos seguidos. "No hemos encadenado tres victorias en todo el año y por eso estamos así", indicó.

La plantilla deportivista preparará con cinco sesiones el partido que afrontará el lunes contra el Mallorca en el estadio de Riazor. El entrenador blanquiazul, José Luis Martí, ha programado un sexto entrenamiento el mismo día del partido, aunque todavía está pendiente de confirmación por parte del club.