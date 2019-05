Loira: "El deportivismo sabrá ver que el tiempo de Vidal pasó"

Jesús Martínez Loira presentó ayer en el hotel Riazor el programa de La Blanquiazul, la candidatura con la que aspirar a convertirse en el nuevo presidente del Deportivo. En su proyecto "lo más importante es el fútbol, el punto débil de estos últimos cinco años". Preguntado por la candidatura de Fernando Vidal, Loira considera que "el deportivismo y el accionista del Deportivo creo que van a saber ver que el tiempo de Vidal ha pasado". "Es un gran deportivista, ha sido consejero una serie de años y lo que ya ha hecho en el Deportivo ya lo ha hecho. Volver creo que no es una gran idea para el Deportivo y el deportivista", añadió Loira, que le afeó a su contrincante "el error inmenso de su política deportiva en los cuatro años que estuvo" en el consejo.

Sobre el papel que puede jugar Tino Fernández el martes, Loira reiteró que espera contar con su apoyo y también con el del anterior presidente, Augusto César Lendoiro. "Salir como consejero si tienes la negativa de Tino va a ser complicado, casi imposible", dijo Loira, que tiene "clarísimo" que Tino se posicionará y no mantendrá un papel neutral, ni siquiera para abstenerse. "No es una persona que se abstenga en la vida, para nada. Tiene criterio, opinión y hace las cosas con suma responsabilidad. No me creo que Tino se abstenga", argumentó.

Respeta "al 100%" el mecanismo hecho público por el club para la votación que, según establece la ley, abre la posibilidad de un consejo mixto. "Lo idóneo sería que fuera una candidatura homogénea pero si la minoría obtiene representación... ¿Por qué no va a estar si la ley lo permite?", aclaró Loira.