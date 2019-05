Bóveda: "De momento no estamos descartados a nada"

Eneko Bóveda reconoció esta mañana la situación límite en la que se encuentra el equipo para poder disputar el play off de ascenso, pero al mismo tiempo recordó que todavía mantienen sus opciones de jugar la promoción. Para lograrlo es imprescindible, subrayó, ganar los tres partidos que faltan hasta el final del campeonato, empezando por el del lunes contra el Mallorca en Riazor. "La lógica y las matemáticas indican que todo pasa por ganar los tres partidos que nos quedan", indicó el lateral derecho.

Bóveda insistió en que con tres triunfos podrían jugar el play off y enderezar una temporada torcida. "De momento no estamos descartados a nada. Nadie nos dice que en cinco semanas no estemos abrazados y saltando", apuntó en relación a un posible ascenso a través de la promoción.

El lateral derecho, en ese sentido, apuntó que ante el Mallorca se encontrarán un partido muy similar al que podrían disputar en caso de clasificarse para la liguilla de ascenso. "Nos vamos a encontrar un partido muy parecido a lo que pueden ser los play off", reflexionó.