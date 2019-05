Cartabia: "En los últimos partidos no he dado mi nivel y soy el primero que lo sabe"

Fede Cartabia reconoció ayer que su temporada está lejos de lo que se había imaginado cuando decidió continuar en el club para ser una pieza importante en la búsqueda del ascenso. "No ha sido como yo me imaginaba", admitió el jugador argentino.

El centrocampista justificó su rendimiento irregular por los problemas físicos que ha arrastrado prácticamente todo el curso. "No me he sentido del todo cómodo y no he podido rendir por lesiones", manifestó ayer antes del entrenamiento. "También por nivel mental. Cuando el equipo no funciona es difícil. Ha sido un cúmulo de todo. Somos personas también. No es tan fácil como puede parecer desde fuera. Sufrimos mucho. A nivel individual he sufrido mucho. No he tenido la continuidad que quería y me ha costado. En los últimos partidos no he dado mi nivel y soy el primero que lo sabe", añadió Fede Cartabia en relación a sus últimas actuaciones como titular en el equipo.