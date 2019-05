Ortolá: "Estoy totalmente confiado en que vamos a ascender"

Adrián Ortolá, que todavía no debutó en Liga con el Deportivo, fue el protagonista esta mañana en la sala de prensa de Abegondo, donde se mostró convencido de que el equipo coruñés logrará el objetivo de subir a Primera. El portero propiedad del Barça está cedido con opción de compra, pero no quiere saber nada de su futuro hasta que finalice la temporada. "Mi futuro se verá el 22 de junio, será buena señal. Ahí se podría decidir mi futuro. Estoy totalmente confiado en que vamos a ascender. Tengo ganas de ver a este club y a la ciudad donde sea merece, mi futuro es secundario ahora mismo", recalcó esta mañana.

El guardameta reconoce que está viviendo una situación difícil por no jugar nada, pero al mismo tiempo trata de entrenar a tope para estar listo por si fuese necesario su concurso. "Para mí está siendo una temporada complicada ya que hasta el momento en mi vida deportiva no había vivido esta situación de no jugar ningún partido. Trabajo para el equipo y para mí, para estar preparado. Estoy entrenando para, si me llega una oportunidad, poder rendir igual que mis compañeros", argumentó. "Es complicado, no voy a mentir. Estoy pasando un año difícil, con la soledad del portero, pero hay que seguir. El fútbol y la vida no terminan aquí", añadió el valenciano.

Ortolá también dedicó elogios a su compañero bajo palos Dani Giménez, con tiene muy buen "feeling". "Tenemos una competitividad muy sana, nos llevamos muy bien. Si no juego en parte es por él, porque lo está haciendo muy bien", añadió Ortolá antes del entrenamiento matinal en Abegondo.