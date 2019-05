La carambola empieza en Granada

El Deportivo ultima la preparación del encuentro de mañana en Riazor frente al Mallorca con todos los sentidos puestos en ese duelo directo por los puestos de play off, aunque inevitablemente está pendiente de otros resultados. Ya no depende de sí mismo para acabar entre los seis primeros. Necesita una carambola, a la que ayudaría una derrota del Cádiz esta tarde (19.00 horas) en el Nuevo Los Cármenes ante un Granada que se juega nada más y nada menos que certificar la segunda plaza y, con ella, el ascenso directo. Si ganan los nazarís, estarían automáticamente en Primera División y dejarían al Cádiz anclado en los 63 puntos, dos más que el Dépor. Una victoria local en Los Cármenes permitiría al Dépor volver a depender de sí mismo para alcanzar la zona de play off, a la que regresaría mañana si es capaz de derrotar al Mallorca en Riazor después de más de cuatro meses sin ganar en A Coruña.

La victoria de ayer del Albacete en Gijón (0-2) obliga al Granada a no relajarse frente al Cádiz. Los manchegos recortan su desventaja con la segunda plaza, ahora a tres puntos, por lo que al conjunto nazarí solo le vale el triunfo para certificar ya el ascenso. Tiene el golaveraje particular a favor, así que vencer esta tarde le asegura el billete a Primera aunque no sumara ningún punto más en las dos jornadas finales.

San Emeterio, baja

El técnico local, Diego Martínez, cuenta para el partido ante los amarillos con la baja del medio Fede San Emeterio, un jugador clave en sus planes y que está sancionado tras haber sido expulsado en Albacete. El preparador tendrá que elegir entre el nigeriano Ramon Azeez o Alberto Martín para reemplazar en el once a Fede San Emeterio, al seguir lesionados los también medios Fran Rico y el argentino Nico Aguirre.

El resto del equipo será el mismo de las últimas jornadas, con la duda de si arriba seguirá jugando Rodri Ríos o devolverá la titularidad a Adrián Ramos, el héroe de Albacete.

El Granada busca certificar su ascenso matemático a Primera, que será una realidad si logra vencer en el Nuevo Los Cármenes a un Cádiz que lleva nueve jornadas sin perder y necesita puntos que le mantengan entre los seis primeros para optar a la promoción de ascenso.

El equipo granadino llega al partido pleno de moral tras la victoria lograda el lunes en Albacete (0-1), donde puso pie y medio en la máxima categoría gracias al tanto marcado por el colombiano Adrián Ramos en la recta final del choque.