Martí juega con 25

Nadie sobra en este Dépor tan necesitado y justo de fuerzas. Todos deben empujar en este momento de especial dificultad, sobre el césped y también desde fuera. Así lo entiende José Luis Martí, que decidió convocar a su plantilla al completo, incluido el lesionado Michael Krohn-Dehli, para hacer piña antes del trascendental encuentro de esta noche frente al Mallorca. Todos concentrados y en tensión máxima para afrontar una cita vital en la que cualquier otro resultado que no sea una victoria local significará prácticamente el adiós del conjunto coruñés al play off.

"El partido inminente siempre es el más importante y, evidentemente, este tiene unos condicionantes y sabemos de la importancia que tiene la victoria. Para eso intentamos arroparnos todos juntos y volver a ser un equipo", argumentó el entrenador sobre su decisión de convocar a todos.

El equipo está "con ganas de que llegue el partido", aunque al mismo tiempo Martí resalta la importancia de no precipitarse y "cuidar esa ansiedad por ganar, por demostrar y llegar a donde queremos llegar". "Soy el primero que transmite ese optimismo sabiendo que necesitamos la victoria desde la tranquilidad, el buen juego, el equilibrio y no precipitarnos", recalcó.

Sobre el Mallorca, considera que es un rival "muy ordenado, equilibrado, que se junta muy bien y sale muy rápido con jugadores veloces por fuera que son capaces de encarar". "Sabemos las dificultades que nos va a poner un rival muy ordenado y replegado en muchísimas fases del juego. Nos va a exigir mucho pero no tenemos otra meta que no sea la de ir a por la victoria", argumentó Martí tras la sesión de ayer en Riazor. No es un adversario cualquiera para el balear, que empezó y acabó su carrera como futbolista en el equipo de su tierra. Una cita especial para él, pero que afronta consciente de "la situación que corresponde". "Me debo al Deportivo „recordó el técnico„ y busco el máximo de beneficio para el equipo".

Por encima de las características del rival, se centra sobre todo en "lo que nosotros debemos hacer, nuestra personalidad y valentía para ir a por los tres puntos". Solo le vale ganar, así que "en función de cómo vaya transcurriendo el encuentro" tomará medidas enfocadas a ir de forma decidida a por el partido, incluso aumentando el riesgo si fuese necesario. "Somos un equipo que intenta arriesgar al máximo. Lo que no podemos hacer es descomponernos. Está claro que a medida que vaya pasando el partido habrá que tomar decisiones en función de cómo vaya transcurriendo el encuentro", añadió Martí.