Dani, Carlos y una vida extra

El Deportivo salió anoche de Riazor con una vida extra gracias, en gran parte, a las paradas salvadoras de Dani Giménez, de nuevo el mejor del equipo coruñés. Con otro recital de intervenciones decisivas, sobre todo en la segunda parte, el meta gallego mantuvo vivo al Dépor hasta el final y sobre la bocina llegó el discutido penalti sobre Nahuel, que estrenó su lista de méritos desde su llegada en enero forzando esa pena máxima prácticamente en la última acción del encuentro. Carlos Fernández derrochó personalidad y madurez asumiendo la responsabilidad para marcar desde los once metros con un soberbio lanzamiento, imparable para Manolo Reina.

Hacía más de cuatro meses que el Deportivo no ganaba en Riazor, desde el 20 de enero, cuando superó 2-0 al Albacete para afianzar su candidatura al ascenso directo. Desde entonces no volvió a vencer en su estadio y poco a poco fue descolgándose de la cabeza hasta caer incluso de las seis primeras plazas. Gracias al resultado de ayer sigue enganchado a la pelea por el play off. Es séptimo en la tabla pero con los mismos puntos que el Cádiz, sexto gracias a que tiene el golaveraje particular favorable con respecto al equipo coruñés. A falta de dos jornadas para la conclusión del campeonato, también están a tiro del Dépor el Mallorca, a tres puntos, y más distanciado el Málaga, cuatro por encima.

Pueden darse triples e incluso cuádruples empates, en función de los resultados que se den en esos dos encuentros que le faltan a cada uno de los aspirantes. El Dépor visitará el domingo Elche y cerrará la liga en casa frente al Córdoba. El Cádiz tiene que recibir al Extremadura y jugar en Gijón. El Mallorca se enfrentará al Granada en Palma y concluirá el campeonato en Almendralejo. Y el Málaga se desplazará a Albacete para despedir la temporada regular en casa contra el Elche. El Dépor no depende de sí mismo. Debe ganar los dos partidos y esperar posibles tropiezos de los demás, sobre todo del Cádiz.