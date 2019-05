Sigue en directo la Junta General Extraordinaria en la que se elegirá nuevo presidente del Deportivo

►20:05 horas. Presente y representado en la Junta, 3.383 accionistas que obstentan 3.8 millones de euros del capital social, el 37.15% del total.

►20:05 horas. El consejo de administración entra en la sala de Palexco y se sientan en sus lugares asignados en la mesa presidencial. En nada arranca la Junta.

►20:00 horas. Pequeñas incidencias que aparecen a última hora retrasan el inicio de la Junta General Extraordinaria. Ya se preveía que fuese largo y esta demora casi lo asegura.

►19:50 horas. Un escenario nada descabellado que nos plantea nuestro compañero Xosé Manuel Mallo. Difícil, no improbable:

E se todos perden?

►19:40 horas. 40 minutos de retraso en el inicio de la Junta, algo que da una pista sobre la expectación generada en torno a esta elección histórica del nuevo consejo de administración. Los cuatro candidatos ya están dentro de la sala; Tino Fernández y sus consejeros, también.

►19:30 horas. La Junta General Extraordinaria del Dépor comenzará con un discurso institucional de Tino Fernández en el que explicará las razones de su adiós y del del resto de sus colaboradores. Junto a las que hizo por el ascenso del equipo femenino, será la única comparecencia de Fernández desde el 22 de abril cuando presentó la dimisión.

►19:20 horas. Ya os dejamos información detallada del sistema de votación y os aclaramos algunos detalles que pueden ser básicos. Primero se van a elegir el número de miembros del consejo de administración, que puede variar de 3 a 8. Una vez tomada esa decisión, cualquier candidato que quiera aspirar a uno de esos sillones debe recibir más votos positivos que negativos a su postulación, más síes que noes, todo de manera individualizada; no se votarán candidaturas de manera conjunta. Cada candidato se expone al Sí, al NO y a la Abstención. SI NINGÚN CANDIDATO ES CAPAZ DE AGLUTINAR MÁS SÍES QUE NOES, SEGUIRÁ EN FUNCIONES EL ACTUAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

►19:15 horas. Sigue entrando muchísima gente en Palexco para una Junta General Extraordinaria histórica. Mucha incertidumbre, nadie quiere revelar sus apoyos. Los favoritos son Paco Zas y Fernando Vidal; son los candidatos que aglutinan más apoyos. Martínez Loira y López Cascallar, en segundo plano.

►19:10 horas. Ya que se va a retrasar el inicio de la Junta, os recordamos datos clave. Uno de ellos es que el máximo accionista se va a abstener hoy.

Hijos de Rivera se abstendrá en la Junta Extraordinaria

Todas las acciones de la Compañía Hijos de Rivera se abstendrán en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la que se aguarda que salga elegido el nuevo presidente del Deportivo. "Apoyamos al Deportivo y lo apoyaremos con cualquier candidato que gane; no vamos a ir a votar, nos vamos a abstener para permitir que la masa social del Deportivo sea la que decida, de modo que no afectemos empresarialmente a esa decisión", explicó Ignacio Rivera, consejero delegado de Hijos de Rivera en declaraciones a LA OPINIÓN.

La empresa cervecera coruñesa acudió en su momento a la ampliación de capital porque el club blanquiazul lo necesitaba a requerimiento de la Agencia Tributaria, pero descarta tratar de influir en la gestión."Estrella Galicia está con el Deportivo y está con el fútbol gallego en general", explica Rivera. "Por supuesto con el Deportivo, que es el equipo de nuestra ciudad, pero en otras ocasiones también hemos ido a alguna ampliación con otros clubes, todo lo que sea apoyar y ayudar al deporte gallego creo que tenemos la obligación de hacerlo y por eso lo hacemos", concluyó.

Ignacio Rivera había mantenido una conversación a título personal con el exdeportivista Mauro Silva, durante una visita a Brasil, para intentar convencer al excentrocampista de que encabezase una candidatura, propuesta que el brasileño rechazó a causa de sus "obligaciones".

►19:05 horas. Muchos asistentes a la Junta General Extraordinaria, entre ellos el expresidente Augusto César Lendoiro. Todos los candidatos, los cuatro esperados, ya están en Palexco. Muchos nervios, todos reconocen la importancia de Tino Fernández en la decisión de hoy. Tiene muchas acciones propias, controladas y delegadas. Será clave el aún presidente.

►19:00 horas. A esta hora debería empezar la Junta General Extraordinaria del Dépor en la que se va a elegir los miembros del nuevo consejo de administración del Dépor, pero sigue entrando gente acreditada y se va retrasar el inicio de la misma. Será una noche larga y de emociones fuertes.

►18:50 horas. Información importante sobre el sistema de votación. Lee atentamente, es un tanto farragoso.

Cada consejero tendrá que ser elegido de forma individualizada

La Junta Extraordinaria de Accionistas determinará quién regirá los destinos del Deportivo durante los próximos cinco años y también supondrá el cierre a cinco años y medio de mandato del equipo presidido por Tino Fernández. Hasta la fecha cuatro accionistas mostraron públicamente su intención de concurrir a estos comicios, Jesús Martínez Loira, Manuel López Cascallar, Paco Zas y Fernando Vidal.

Aunque se habla de elecciones, "las candidaturas no existen en derecho de sociedades", explicó el 20 de mayo la asesoría jurídica de la entidad coruñesa en un comunicado. Esto supone que para elegir a los integrantes del consejo todos los accionistas realizarán "una votación individual y de forma separada referida a cada una de las personas que individual o colectivamente se postulen a candidatos a consejeros", aclara el escrito.

Sin embargo, los diferentes equipos podrían proponer que la votación afecte a toda la candidatura en lugar de ser de forma individualizada, tal como recogen los estatutos, una posibilidad remota que los responsables de cada uno de los equipos tendrá que proponer antes de que se inicie la sesión, de la misma forma que también tendrán que fijar el número de miembros del consejo de administración entre un mínimo de tres y un máximo de ocho, tal como recoge el artículo 21 de los Estatutos Sociales, expone la asesoría jurídica en su informe.

Los accionistas tendrán tres posibilidades en el momento de formalizar su voto: "Sí; no; abstención". De esta forma, todos los acuerdos incluidos en el orden del día podrán aprobarse con el hecho de que exista una mayoría simple de los votos presentes o representados en esta Junta Extraordinaria, incluida la designación de cada consejero. Sin embargo, hay un matiz, que cualquier accionista puede obtener una plaza en el consejo si reúne los apoyos necesarios, es decir si previamente realiza "una agrupación de acciones" conforme a los requisitos legales.

Esto significa que cualquier socio tiene la facultad de acceder un puesto entre los dirigentes de la sociedad si agrupa un mínimo de 21.407 títulos en el caso de que se determine que sean ocho el número de miembros del consejo de administración; 28.543 acciones si se determina en seis el número de consejeros y 57.085 acciones si se determina en tres el número de integrantes del consejo, expone la asesoría jurídica en su comunicado.

Es una posibilidad, pero hay candidatos que ya expusieron su intención, gobernar con su equipo en el caso de Paco Zas y tratar de cambiar las cosas desde dentro en el de Manuel López Cascallar. "Si no ganamos, me retiro", aseguró Zas; "Si obtenemos representación, estaremos en el consejo", afirmó Cascallar, ambos en sendas entrevistas en LA OPINIÓN. En principio, no se prevé acuerdo para que el candidato más votado pueda gobernar con su propio equipo. Falta por conocer la opinión de los otros dos aspirantes, Jesús Martínez Loira y Fernando Vidal.

Queda todavía otra posibilidad, muy poco probable, que es que ninguno de los aspirantes a ocupar un puesto en el consejo reciba el apoyo de las acciones representadas en la Junta. Basta con que cada uno reciba el apoyo de la mayoría simple de los títulos presentes y representados. En el hipotético caso de un rechazo, el actual consejo de administración tendrá que posponer su intención de dimitir ya que no puede quedar la sociedad sin gobierno. Lo más lógico es que realizase la convocatoria de otra Junta Extraordinaria, lo que supondría que el proceso se prolongase al menos un mes más.

►18:40 horas. Este fue el contexto en el que se produjo la dimisión del consejo de administración el pasado 22 de abril. La decisión pilló por sorpresa a gran parte del deportivismo, a pesar de la deriva del primer equipo masculino en la Liga de Segunda.

Tino lo deja y convoca elecciones

Tino Fernández y su equipo directivo lo dejan, una decisión que no tiene vuelta atrás y que anunciaron el día 22 de abril por medio de un comunicado en el que informan de la convocatoria "en el menor plazo posible" de una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que "renunciarán al cargo para proceder al nombramiento de un nuevo equipo de gobierno". El consejo de administración se reunió entonces para analizar la crítica situación del Deportivo, agravada por la derrota frente al Extremadura, y optó por renunciar a sus cargos para abrir una nueva etapa. La decisión de abandonar llegó en un momento especialmente delicado, con el equipo en caída libre permanente, en ese momento a cuatro puntos de la zona de play off de ascenso. Antes de apartarse, el presidente y sus consejeros han seguido en sus funciones hasta que no se celebre la junta extraordinaria que se celebra hoy.

"El Real Club Deportivo de La Coruña SAD anuncia la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que los seis miembros del Consejo de Administración de la entidad renunciarán al cargo para proceder al nombramiento de un nuevo equipo de gobierno", informó el club entonces en un comunicado.

"El Consejo de Administración del Real Club Deportivo quiere pedir a todo el deportivismo el máximo apoyo en lo que resta de temporada para que se puedan alcanzar los objetivos, todavía materializables, de sus dos principales equipos: el ascenso del Real Club Deportivo a LaLiga Santander y el del Deportivo Abanca a la Liga Iberdrola", añadió la nota del 22 de abril.

Junto a Tino Fernández cesarán hoy en sus funciones los otros cinco consejeros: Enrique Calvete, Martín Pita, Juan José Jaén, Daniel Ramos y Ramón Piña, quien accedió al equipo directivo en julio del año pasado para cubrir la vacante tras la dimisión de Fernando Vidal en octubre de 2017. Piña entró en el consejo en la Junta Extraordinaria del 12 de julio de 2018, convocada para celebrar unas elecciones a la presidencia a las que finalmente solo se presentó Tino Fernández. Obtuvo el respaldo casi unánime del accionariado presente y representado en la asamblea y resultó reelegido hasta 2023. Un apoyo similar al que recibió en la última junta ordinaria, la del 28 de noviembre del año pasado.

Entonces el Dépor había empezado la temporada ofreciendo un rendimiento notable, sobre todo en los partidos de Riazor. Sin embargo, ese esperanzador arranque se truncó en los últimos meses para acabar llevándose por delante a Natxo González, el octavo técnico de la etapa de Tino. La situación no ha mejorado con el noveno, José Luis Martí, y la paciencia de la afición deportivista hace tiempo que se agotó.

Tras la derrota ante el Extremadura los seguidores despidieron al equipo con una gran pitada y también enfocaron hacia el palco para dedicar gritos de protesta contra el consejo. "¡Directiva, dimisión!", se escuchó con fuerza en Riazor, una demanda que al día siguiente fue atendida por los dirigentes con el anuncio de su renuncia. Se avecinan nuevos tiempos en el Deportivo, pero antes el equipo tiene la obligación de pelear hasta el final las opciones, cada vez menos, de engancharse al play off para luchar por el objetivo inicial del ascenso.

►18:30 horas. Buenas tardes. Ayer no hubo quórum en la primera convocatoria de esta junta extraordinaria para elegir nuevo consejo, hoy sí lo habrá en la cita que arranca en media hora. Os contamos brevemente lo que pasó en la jornada de ayer, dos horas antes de que comenzase el Dépor-Mallorca.

La primera convocatoria, sin asistentes

Constantino Fernández Pico se despedirá esta tarde-noche como presidente del Deportivo en la Junta Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Palexco a las 19.00 horas en segunda convocatoria. Será el último acto oficial del máximo repesentante de la entidad blanquiazul en una reunión de la que en teoría tendrá que salir su sustituto al frente del consejo de administración, puesto al que optan Manuel López Cascallar, Paco Zas, Fernando Vidal y Jesús Martínez Loira.

El actual presidente iniciará la sesión, en una intervención en la que los accionistas aguardan que explique las razones de que presentase la dimisión apenas unos meses después de haber renovado mandato por cinco años más. Una vez concluida su intervención, ceñida a los cinco puntos del orden del día, se procederá a la votación entre los veinte candidatos a consejeros.

Lo primero que tendrán que hacer es consensuar el número que conformará el nuevo consejo de administración „entre 3 y 8 según los Estatutos de la entidad blanquiazul„ y a partir de ahí se procederá a una votación, que se presume que será excesivamente larga.

Ayer, Jesús Martínez Loira, candidato de La Blanquiazul, hizo un último llamamiento al resto de candidaturas, para que se reúnan con la suya y pacten conjuntamente una "solución de unidad" para formar una "candidatura única que refleje todas las sensibilidades".

Loira observa que tras la campaña "el escenario que se abre es el de un Consejo de Administración con un porcentaje de respaldo bastante menor que el actual y sin el refuerzo suficiente para garantizar la unidad, la estabilidad y sin el músculo que ahora mismo necesitan y se merecen nuestro centenario club y nuestra gran afición. Por ahora ninguna de las candidaturas, incluida la nuestra, ha sido capaz de obtener a la vez el respaldo mayoritario de la afición, de la masa social", dijo.

Sin embargo, la respuesta que obtuvo no es la deseada, pues las candidaturas encabezadas por Paco Zas y Fernando Vidal no contemplan pactar de antemano con el resto de aspirantes la formación de un equipo de trabajo conjunto. Desde el equipo de Vidal, entienden que durante la campaña ya expresaron cuál es su proyecto; mientras que desde la candidatura de Zas mantienen su plan inicial y se abstienen de realizar cualquier comentario sobre la propuesta de Loira.