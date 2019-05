Paco Zas: "El triunfo contra el Mallorca tiene que servir como punto de inflexión"

El recién elegido presidente deportivista, Paco Zas, tuvo esta mañana la primera toma de contacto con la plantilla. El nuevo mandatario blanquiazul se desplazó a la ciudad deportiva de Abegondo para conocer a los jugadores y el cuerpo técnico, a los que les transmitió su confianza en que la victoria del lunes contra el Mallorca sirva como "punto de inflexión" para clasificarse para el play off. "Sabemos los que nos dedicamos a esto en algún momento que cuanto menos intervenga el presidente en el vestuario será mejor para todos. Les he transmitido lo que creo que siente la mayoría de la afición, que el triunfo contra el Mallorca tiene que servir como punto de inflexión para en estos dos partidos que nos quedan darlo absolutamente todo en el campo", manifestó. "Están totalmente mentalizamos, me dio esa impresión, de que lo que les queda. Les dije que estos dos partidos no van a volver nunca más y tienen que jugarlos como si fueran los últimos", añadió.

El nuevo presidente también les transmitió que el club se mantendrá al lado de Íñigo López mientras se aclara su presunta implicación en la trama de amaño de partidos por la que fue detenido el martes. "Transmitirles para que quede claro de aquí al futuro que el Deportivo siempre va a defender a sus jugadores independientemente de que luego la justicia pueda tomar las decisiones que pueda tomar. Un jugador del Deportivo tiene que saber que se tiene cualquier problema siempre se le va a defender", aseguró.