"Tenemos un trabajo importantísimo y mucha ilusión para afrontarlo"

Minutos después de cumplir el "sueño" de alcanzar la presidencia del Deportivo, Paco Zas contestó sus primeras preguntas como líder del club: "Sabemos que tenemos un trabajo importantísimo y tenemos mucha ilusión para poder afrontar todo esto". Lo primero que hará esta mañana será cumplir su promesa de "llamar a la madre de un chico de la cantera que ahora pretende irse a otro club para intentar convencerle de que se quede". "Se va a respetar la cantera", prometió.

Primeras reuniones. "Trataremos de hablar no solo con el equipo sino con los ejecutivos del club. Será un toma de contacto para continuar trabajando después. La parcela deportiva me encanta, es una faceta que me gusta controlar, siempre respetando a los profesionales, que son los que tienen que tomar decisiones. Voy a poner mucho más empeño en eso que en otras cuestiones. Ahora tendremos que abordar toda la información necesaria en todas las parcelas del club para disponer de toda la información, que imagino será abundante y compleja. Por supuesto, voy a tener una conversación con Carmelo del Pozo".

Apoyo de Tino. "Tino Fernández dispone de un número concreto de acciones pero además ha habido miles y miles de acciones delegadas en Tino y han repercutido en mi candidatura. Imagino que todas esas personas que delegaron en Tino como presidente que conoce a todos los candidatos, supongo que eso pesaría algo tanto en su ánimo como en el de las personas que delegaron su voto".

Íñigo López, detenido. "Es jugador del Deportivo. Lógicamente tendremos que esperar a hablar con él y conocer cuál es su verdadera situación jurídica. En ese momento tomaremos las decisiones que tendremos que tomar. Sí anticipo que actualmente es jugador del Deportivo y estaremos, en principio, a su lado. Después, en el momento que determine la justicia, cada uno tiene que estar dispuesto a aceptar lo que le toca".

Unión del deportivismo. "Yo tampoco entiendo que haya un clima de división. Pasa en todos los equipos de fútbol. Si los resultados no acompañan, la afición comienza a separarse un poquito del equipo. A veces las decisiones que se toman tampoco son muy adecuadas en cuanto a fidelizar esa afición. A la afición le gusta ver gente que se implica totalmente en el campo, como pasó el lunes. A lo largo del tiempo, el fútbol son oportunidades y decisiones que se van tomando en el día a día, y el conjunto de esas decisiones hacen que el final pueda ser positivo o no".

Opciones de ascenso. "El lunes [contra el Mallorca] tuvimos todos un empuje tremendo con el partido ya acabado. A veces en el fútbol se necesitan esos momentos, ese punto de inflexión cuando uno está hundido y de repente tenemos la esperanza. Es lo que le hacía falta al equipo. Vimos un equipo mucho más competitivo y jugadores que estaban en bajo nivel de forma la recuperaron, y eso me alegra muchísimo. A veces en el fútbol das un zapatazo en medio segundo y cambia totalmente algo. Me da un punto de ilusión porque significa que los jugadores, que son los primeros actores de todo, están totalmente implicados en la misión que tienen. Pelearon hasta el final. La jugada del penalti se peleó cuando nadie pensaba que pudiera suceder algo así, y el golpeo de Carlos Fernández fue espectacular".

Futuro de José Luis Martí. "El director deportivo, Carmelo del Pozo, tiene toda la información. No sé en qué términos está redactado el contrato. Las decisiones que se tomen a partir de ahora serán bien pensadas y meditadas. No podemos ocultar que estamos ante dos partidos trascendentes. Cualquier intromisión desde el consejo en el equipo, en el vestuario, es contraproducente".

Visita a la plantilla. "Vamos a visitar a los ejecutivos del club y hablaremos con el cuerpo técnico para ver qué es lo que más le conviene al equipo, si lo visitamos o no lo visitamos [hoy en Abegondo], y si es antes o después [del entrenamiento]. Para esas cosas soy muy riguroso. Los que conocen de verdad la situación deportiva son los entrenadores y los jugadores, y ahora mismo hay que respetarlos. Como si me dicen que no vaya, pues no voy".