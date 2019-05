Paco Zas coge el timón

Sin demasiado tiempo para asimilarlo y después de dormir apenas cuatro horas, tal y como confesó él mismo, Paco Zas cogió ayer el timón del club después de ser elegido el martes presidente por delante de Fernando Vidal. Lo primero que hizo fue visitar las oficinas del club en la plaza de Pontevedra para, de la mano del director general corporativo, José González-Dans, conocer la situación en la que se encuentra el club. Lo hizo acompañado de algunos de sus consejeros, con los que se desplazó después hasta la ciudad deportiva de Abegondo para su primera toma de contacto con la primera plantilla y el cuerpo técnico.

"El primer día ha sido de presentación y transmitirnos fuerza, ánimo y tranquilidad. Ánimo para el tramo final de la temporada y el partido de Elche y tranquilidad porque nos va a estar apoyando y el día a día no cambia porque haya un cambio de directiva", desveló Álex Bergantiños sobre la reunión en el vestuario con el nuevo presidente.

Más pausado, incluso algo arrepentido por el tono de su primera intervención como presidente el martes por la noche, que incluso derivó en un conato de enfrentamiento con una accionista con la que se disculpó ayer, Zas subrayó que lo inmediato para el equipo pasa por clasificarse para el play off y apurar las opciones de ascenso.

Aunque aseguró que su perfil no será intervencionista „"Los que nos dedicamos a esto en algún momento sabemos que cuanto menos intervenga el presidente en el vestuario será mejor para todos", dijo„, sí trasladó a la plantilla la importancia de los dos partidos que faltan para acabar la temporada. "Les he transmitido lo que creo que siente la mayoría de la afición, que el triunfo contra el Mallorca tiene que servir como punto de inflexión para en estos dos partidos que nos quedan darlo absolutamente todo en el campo", manifestó.

Zas, curtido como jugador y con experiencia en un vestuario, puntualizó que no tiene duda de que el equipo responderá contra el Elche y el Córdoba. "Están totalmente mentalizados, me dio esa impresión, de lo que les queda. Les dije que estos dos partidos no van a volver nunca más y tienen que jugarlos como si fueran los últimos", destacó.

El nuevo presidente también está convencido de que la afición se mantendrá al lado del equipo "si lo dan todo en el campo". En ese sentido, fue el capitán Álex Bergantiños quien trató de rebajar la tensión que se vivió en la asamblea. "Mandar un mensaje de unión, de que todo el deportivismo se una y enfoque todos los esfuerzos en este tramo final de temporada y dejar un poco de lado comparaciones con una época u otra porque eso solo perjudica y desvía un poco la atención de lo que realmente importa", apuntó.

Apoyo para Íñigo López

En su visita a Abegondo, Paco Zas también se refirió a la situación de Íñigo López después de ser detenido por su presunta participación en una trama de amaño de partidos. "La primera instrucción que les he dado, por decirlo así, es sobre el caso delicado de Íñigo. Transmitirles, para que quede claro para el futuro, que el Deportivo siempre va a defender a sus jugadores independientemente de que la justicia pueda tomar las decisiones que pueda tomar", señaló el presidente.