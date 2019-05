Un Deportivo necesitado

Borja Valle trata de interceptar un balón que pretende jugar Edu en el entrenamiento de ayer.

El Deportivo afrontará en el Martínez valero de Elche el último partido como visitante, el penúltimo de la competición regular en Segunda División, con la necesidad de regresar con los tres puntos. Después, tendrá que esperar, sobre todo a lo que hagan el Cádiz y el Mallorca, que recibirán al Extremadura y al Granada en sus respectivos campos.

Cualquier opción que pueda tener el equipo coruñés pasa por ganar los dos encuentros que le faltan y un fallo de sus adversarios, especialmente gaditanos y mallorquines „que fueron los últimos que pasaron por Riazor„. Es decir, que los coruñeses viajarán a Elche necesitados. "Cuando hemos tenido la necesidad de ganar, respondimos", recordó ayer Borja valle en la ciudad deportiva de Abegondo.

Dependencia

El problema para los blanquiazules es que ganar ya no les sirve si no fallan otros equipos. Además, hay que tener cuidado con los empates porque el golaverage que sonreía con los conjuntos d la parte alta de la tabla, ya no es tan positivo cuando se habla de Cádiz (igualado a puntos) y de Mallorca (tiene tres puntos más). Con los amarillos está perdido; con los baleares está igualado en todos los aspectos.

Tienen los deportivistas que ganar en el Martínez Valero, ante un adversario que ya finalizó prácticamente la Liga asegurando su presencia en Segunda durante la próxima campaña. Una circunstancia que puede tener dos caras. Nada se juega el Elche salvo despedirse de su parroquia con una victoria, algo que puede dar relajación a los futbolistas ilicitanos; pero la necesidad, en estos casos, tiene que imponerse a la voluntad.

"Nosotros no tenemos que pensar en lo que se jueguen los demás, nos dan igual los rivales, tenemos que pensar en lo que nos jugamos nosotros, un objetivo es muy bonito y muy ambicioso", como el alcanzar una plaza entre los seis primeros y disputar la promoción de ascenso.

También aprovecho Borja Valle para felicitar al Elche, equipo en el que militó cedido por el Deportivo en la campaña 2016-18, por haber alcanzado la permanencia con jornadas de antelación. "Hay que darle la enhorabuena al Elche por la temporada que ha hecho. Que lleguen a estas alturas sin jugarse nada es algo muy positivo", destacó el jugador berciano.

En principio Valle apunta a titular, porque ya lo fue en la jornada anterior contra el Mallorca y porque la baja de Quique por lesión refuerza su presencia. Una ausencia, la del pucelano, que puede afectar a los deportivistas. "Cuando el máximo goleador de tu equipo te falta, te falta algo, es un compañero que ha hecho una temporada magnífica, que ha rendido a un nivel muy alto y a nivel de goles es el mayor referente del Deportivo este año", reconoció Borja; pero "este Deportivo está hecho para que, si pasan estos inconvenientes, haya un jugador que salga al campo y lo haga igual" que el ausente reconoció el atacante berciano.