El coruñés Aarón Sánchez regresa al Dépor y firma hasta 2021

Dos movimientos en el Fabril, un denominador común: A Coruña. Si el pasado viernes era el lateral Jorge Valín el que renovaba su contrato, ayer el Deportivo anunció la vuelta para jugar en Tercera con el Fabril de Aarón Sánchez, uno de sus canteranos más prometedores de los últimos años que había salido en 2017 en dirección a Ferrol. Ambos nacieron en la ciudad y ambos compartirán equipo la próxima temporada. Aarón firma hasta 2021 y el club "se reserva el derecho a la ampliación del contrato del futbolista coruñés", según reveló la propia entidad en un comunicado.

Aarón Sánchez llega también de Tercera, del Silva, donde se ha producido su explosión en el fútbol senior al ser indiscutible para Javier Bardanca y anotar 15 goles, solo uno de penalti, a pesar de no jugar ni mucho menos en punta, justificando así su fama de llegador. Hace dos años acabó su periplo juvenil y, como en el Dépor no le ofrecían protagonismo en el Fabril en Segunda B, se marchó a A Malata en la misma categoría. No jugó casi en toda la temporada del descenso del equipo verde y en este ejercicio, ya en el Silva, ha recuperado la senda que le llevó a ser nombrado mejor cadete de España en 2014.

"Hoy puedo decir que vuelvo a casa, desde hoy vuelvo a formar parte del RCDeportivo. Vuelvo con las mismas ganas e ilusión que cuando con 10 años defendí por primera vez la camiseta blanquiazul", aseguró ayer el jugador en las redes sociales.