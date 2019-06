El 'efecto Mallorca', a prueba

De no ser por el gol de penalti que Carlos Fernández anotó el lunes pasado contra el Mallorca en el tiempo de descuento, poco o nada se jugaría ya el Deportivo mañana en el Martínez Valero contra el Elche. El tanto del sevillano fue decisivo para las opcines blanquiazules de clasificarse para el play off, pero no otorga ninguna ventaja en el compromiso de mañana. "Como si el gol de Carlos nos pusiera 0-1 contra el Elche. No, hay que meter otro", advirtió ayer Eneko Bóveda.

El lateral derecho avisó de que ante el Elche necesitarán aplicarse al "100%" para lograr un buen resultado sin pensar en que la victoria frente al Mallorca supusiera una inyección anímica. "Siempre hemos creído", añadió sobre las posibilidades de disputar la promoción. "Tampoco creo demasiado en eso de que una acción concreta ayude tanto a cambiar. Personalmente, por ejemplo, después de perder en Lugo tenía unas ganas incluso mayores de ganar al Mallorca o de entrenar el lunes. Ojalá que a la inmensa mayoría nos ayude ese final tan bonito abrazándonos todos juntos contra el Mallorca en Riazor. Aunque hubiese sido de otra forma nada nos puede servir de excusa para no dar el 100% contra el Elche", reflexionó.

Bóveda precisó ayer desde la concentración del equipo en Alicante que el hecho de que el Elche no se juegue ya nada no tiene por qué influir en su intensidad durante el partido. "Yo me pongo en la situación de un jugador del Elche y digo: '¿Por qué voy a jugar peor de lo que puedo jugar?'. Las motivaciones de los futbolistas no son solo hacer play off o salvarse. Las motivaciones de un futbolista son día a día verte tú mismo bien, gustarle al entrenador que igual el año que viene también lo tienes, renovar y sacar mejor contrato... Mil cosas que al final tenemos día a día. Lo normal es que el Elche sea el Elche, un equipo muy bueno, y que tengamos dificultades", razonó el lateral derecho sobre el rival de mañana. "Tenemos dos partidos en los que hay que dar nuestra mejor versión, pero independientemente de todo, incluso de los resultados de los demás. El objetivo tiene que ser el mismo", insistió Bóveda.

El lateral derecho, y uno de los capitanes deportivistas, también se refirió al reciente fallecimiento de José Antonio Reyes y al aplazamiento del partido debido a ese accidente. "El motivo es absolutamente razonable y lógico", manifestó. "Tienes dos días más de aclimatación. Si eso ayuda de algo, bienvenido sea, no hay ningún problema", indicó en relación a la concentración que el equipo decidió llevar a cabo en Alicante en lugar de regresar a A Coruña.