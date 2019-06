Calculadoras apagadas hasta las once

Al filo de las once de la noche el Deportivo comprobará sus opciones de play off, una vez definido su resultado en el Martínez Valero y los de los otros tres campos en los que también juega hoy desde las 21.00 horas el equipo coruñés: el Carlos Belmonte: escenario del Albacete-Málaga; el Ramón de Carranza, donde el Cádiz recibe al Extremadura; y Son Moix, el estadio en el que el Granada espera certificar de forma matemática su ascenso directo a costa del Mallorca. Las combinaciones de resultados son múltiples y solo unas cuantas benefician al Dépor „le interesa que pinchen Málaga, Mallorca y, en especial, Cádiz„ pero todas sus opciones de acabar entre los seis primeros pasan por ganar los dos encuentros que le quedan, el de esta noche frente al Elche y el del cierre liguero en Riazor contra el Córdoba. Ya no depende de sí mismo, así que apagará la calculadora hasta la conclusión de los partidos para no distraerse de lo único que debe preocuparle: vencer en el Martínez Valero. "Todo pasa por ganar „resume el portero Dani Giménez„. Todo lo que sea pensar en otros partidos, en elucubrar sobre resultados, sería incluso malo para nosotros".

Sumar los seis puntos que quedan en disputa le daría al Dépor muchísimas posibilidades de acabar en zona de play off y a ese pleno aspira el equipo coruñés, consciente de que si no es capaz de sacar adelante sus encuentros ante Elche y Córdoba „ambos sin objetivos clasificatorios por los que luchar„ se despedirá de las eliminatorias por el ascenso. "Al final, todo pasa por que nosotros estemos bien, por que nosotros ganemos este partido. Primero, para vencer en este encuentro hay que hacer las cosas aún mejor de lo que llevamos haciendo. Todos lo tenemos muy claro. A partir de ahí, lo demás ya no depende de nosotros. Pensar en lo que puedan hacer o no puedan hacer los demás al final te quita tiempo. Los recursos tienen que estar centrados en nuestro partido. Lo importante es pensar solo en Elche", recalca el meta gallego.

La miniconcentración en Alicante tras el aplazamiento de siete partidos de Segunda debido al fallecimiento de José Antonio Reyes trastocó los planes del equipo coruñés. Es un incordio, pero no sirve de excusa. "Todos preferíamos estar en casa con las familias y tener un poquito de tiempo libre, pero el entrenador también nos ha dado cierta libertad con unos límites, siempre buscando estar distraídos y no todo el día en el hotel, pero evitando tonterías como estar al sol mucho tiempo o pasear demasiado porque aquí no estamos de turismo, estamos para jugar un partido", recuerda el veterano portero del Deportivo.