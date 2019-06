El Dépor, en la 'pole' para ser sexto

Hubo carambola. El Deportivo depende de sí mismo para disputar el play off gracias al favor que le hizo el Extremadura de Manu Mosquera al dar la sorpresa y ganar en Cádiz (0-1). A priori, el empate en el Martínez Valero era un pésimo resultado para el equipo coruñés, pero al final no fue tan malo gracias a ese tropiezo inesperado del conjunto gaditano. El Dépor (65 puntos) es sexto y regresa a la pole para amarrar esa última plaza de promoción de ascenso, a la que también aspiran Cádiz (64) y Oviedo (63). Le basta con hacer el mismo resultado que el conjunto andaluz, siempre y cuando no pierda y los asturianos ganen.

Lo más importante es que, venciendo al Córdoba en Riazor, el Deportivo se ganará el derecho a pelear por el ascenso, independientemente de lo que hagan los demás. Incluso podría acabar quinto si suma los tres puntos y el Mallorca pierde en Almendralejo frente al Extremadura. En tal caso igualaría los 68 puntos de la escuadra balear, a la que superaría por mejor golaveraje general.

La victoria ante el Córdoba garantiza al Dépor una plaza en play off. El empate le valdría si el Cádiz no gana, incluso aunque el Oviedo sume los tres puntos en Pamplona. En ese caso empatarían coruñeses y ovetenses a 66 puntos, pero el Deportivo quedaría por encima ya que tiene el golaveraje particular a favor.

Los resultados de ayer descartan la posibilidad de que se produzcan triples empates, una situación que no interesaba al Dépor. El Málaga, que hasta ayer aún estaba a tiro, ya es inalcanzable para el equipo coruñés después de su victoria de ayer en Albacete. El conjunto del exdeportivista Víctor Sánchez del Amo es ahora tercero en la tabla, por lo que sería el rival de los de José Luis Martí en el play off si el campeonato acabara de esta forma. Además del Málaga, también el Albacete y el Mallorca tienen garantizado su concurso en las eliminatorias por el ascenso a Primera División.