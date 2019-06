"No podemos pensar que por estar metidos en el 'play off' ya lo tenemos hecho"

Borja Valle destacó el paso adelante del equipo después de conseguir colarse en los puestos de play off a falta de una jornada, pero recordó que todavía no se han clasificado de manera definitiva. "No podemos pensar que por estar metidos en el play off ya lo tenemos. No podemos pensar que lo tenemos ya hecho, sino que falta ese pasito", manifestó el delantero después del empate de ayer contra el Elche.

Valle se refirió a la sorprendente victoria del Extremadura en Cádiz, que sumada al empate del Deportivo permite a los blanquiazules volver a la zona de promoción. "Cuando crees que va a pasar una cosa puede pasar totalmente lo contrario. Dependemos de nosotros, ahora a pensar en Córdoba y a ganar", reflexionó.

El delantero también se refirió al partido de ayer contra el Elche y en especial al gran número de ocasiones que contabilizaron los deportivistas en el Martínez Valero. "Creo que hemos hecho un gran partido, creo que no se puede hacer mucho más para conseguir un gol", indicó.

Borja Valle evitó hablar de falta de puntería a pesar de los problemas que arrastran los deportivistas para marcar desde hace varios partidos y prefirió centrarse en la cantidad de oportunidades que fueron capaces de fabricar ayer contra el Elche. "Cuando creas diez ocasiones en un campo visitante es algo muy positivo. Si ahora nos ponemos a pensar en que no tenemos gol, malo", apuntó el delantero berciano sobre el encuentro de ayer.