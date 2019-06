Álex: "Contra el Córdoba hay que tener cabeza para no desesperarnos"

Álex Bergantiños se pronunció esta mañana sobre el decisivo partido contra el Córdoba que afrontará el equipo el sábado en Riazor en el que se jugará todas sus opciones de disputar el play off. El capitán subrayó que deberán jugar "con cabeza" para lograr la victoria que les garantice jugar la promoción. "Ellos no tienen la obligación del resultado y a nosotros solo nos vale ganar. Hay que tener cabeza para no frustrarnos y no desesperarnos. Hay que estar preparados también por si vienen algún inconveniente", reflexionó Álex.

El centrocampista añadió que deben recibir al Córdoba con el máximo "respeto" a pesar de que los andaluces ya están descendidos y no se juegan nada. "Hay que afrontar el partido con máximo respeto, saber jugarlo y sabiendo que tenemos que ganar", subrayó.

Álex también se pronunció sobre el ambiente que espera para el partido y de la respuesta de la afición. "Creo que va a a haber muy buen ambiente. Es muy buen horario y la afición va a entender el momento que es de la temporada y que los vamos a necesitar. Esperemos que sea con buen final", apuntó.