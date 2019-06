El Córdoba viaja por carrretera hacia A Coruña en medio de acusaciones de su entrenador a los jugadores

El Córdoba se presentará en Riazor con numerosas bajas y en medio de un clima enrarecido por las acusaciones vertidas por su entrenador, Rafa Navarro, a una parte de la plantilla. El técnico acusó ayer a determinados jugadores de no querer participar en el partido y de justificarse a través de lesiones. "Están los que quieren estar, alguno en la lista va con molestias, pero en estas circunstancias tienes que hacer una lista de los que realmente quieren estar. Algunos están lesionados, pero algunos según los partes médicos no tienen grandes lesiones", manifestó ayer Navarro antes de que el conjunto cordobés emprendiese viaje hacia A Coruña por carretera. "Hay jugadores que están lesionados y otros que a mí no me consta", añadió el técnico visitante.

El Córdoba comparecerá en Riazor ya descendido, después de un viaje agotador en autobús y con numerosas bajas. A lo largo de la semana Navarro apenas pudo trabajar con una quincena de jugadores del primer equipo para preparar la visita a Riazor.. "Hay catorce o quince jugadores por los que lo daría todo, pero hay otros que han dejado bastante que desear", insistió el entrenador.