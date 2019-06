Un partido de "corazón y cabeza"

La temporada del Deportivo quedará resumida en lo que ocurra mañana contra el Córdoba en Riazor. Hay dos únicas posibilidades: alargarla disputando un play off que no hace mucho hubiera supuesto una decepción o bien finalizarla de manera abrupta. Será un partido para disputar con el "corazón", pero también con "cabeza", según Álex Bergantiños. El capitán, que ya se ha visto en alguna situación parecida a la de mañana, sin ir más lejos el curso pasado con el Sporting, ofreció su receta particular: "Ellos no tienen la obligación del resultado y a nosotros solo nos vale ganar. Hay que tener cabeza para no frustrarnos y no desesperarnos y hay que estar preparados también por si vienen algún inconveniente".

El exceso de confianza sobrevuela como el principal peligro que se pueden encontrar los deportivistas, con todo a su favor porque dependen de sí mismos para disputar la promoción ante un rival ya desahuciado. Álex Bergantiños, sin embargo, avisó ayer sobre menospreciar al rival. "Es un equipo de Segunda como todos, hay que respetarlo mucho, ya vimos este fin de semana que equipos sin objetivos claros sacaron sus partidos", argumentó el centrocampista sobre el Córdoba. "Tenemos la obligación de ganar, pero hay que madurarlo y si nos confiamos porque ellos estén ya descendidos, será el primer gol en contra. Ellos querrán competir aquí y mostrarse para el próximo año, tanto para su entrenador como para posibles cambios de equipos. Si yo fuera cualquiera de ellos, elegiría un equipo que se juegue algo y sea foco de la jornada", añadió.

El exceso de confianza no será la única amenaza para los deportivistas, a los que acechan otros peligros antes del decisivo partido de mañana. El conjunto de José Luis Martí tendrá que sobreponerse a las dudas que arrastra en Riazor desde hace meses y que despejó a medias contra el Mallorca hace dos jornadas.

Ante los baleares puso punto y final a una racha de cuatro meses sin ganar como local, aunque lo consiguió con un penalti en el tiempo añadido. A eso hay que sumar el discreto rendimiento de los deportivistas en su estadio frente a rivales de la parte baja de la clasificación. Los resultados contra Tenerife, Nàstic, Rayo Majadahonda o Extremadura contrastan con los que logró el equipo ante Málaga. Osasuna o Granada.

La falta de gol será la otra amenaza de los deportivistas, secos en las tres ´´ultimas jornadas. El único tanto que contabilizan es el del penalti de Carlos Fernández contra el Mallorca y los necesitarán ante el Córdoba para conseguir la victoria que les asegure disputar el play off. "Lógicamente cuando no tienes acierto te frustras, pero también somos conscientes de que contra el Elche o el Mallorca hicimos méritos para ir ganando. Tuvimos tiros al palo, balones que se sacaron bajo palos... Lo positivo es que estamos generando. Lo que manda es el resultado, cuando ganas en Zaragoza tirando una vez a puerta todo parece más bonito. Nosotros tenemos que trabajar para tener más ocasiones que el rival, y tiene que ser nuestro objetivo para el sábado. El equipo tiene jugadores con capacidad para hacer goles", razonó ayer Álex Bergantiños.