Martí: "Mis jugadores ya saben que la dificultad del partido es enorme"

José Luis Martí ha huido de un exceso de relajación y confianza ante el partido de mañana con el Córdoba, colista de LaLiga 123, en el que los blanquiazules dependen de sí mismos para acceder a la promoción de ascenso.

"No me preocupa que la gente pueda llegar a pensar que está hecho; me preocuparía si lo pensaran los jugadores y no lo hacen. Entiendo que los aficionados piensen que lo normal es que el Dépor gane, pero mis jugadores saben que la dificultad del partido es enorme", ha dicho.

Martí no espera "facilidad" alguna en el encuentro con los cordobeses, aunque cree en las "posibilidades" del equipo gallego, que debe "ser superior y conseguir los tres puntos".

"Hay que ser realistas. La realidad indica que dependemos de nosotros. Eso transmite entusiasmo, alegría, necesidad de que la afición y todos puedan vivir algo bonito dentro de nuestro estadio. Vamos a intentar darle esa alegría", comentó.

Aseguró que el equipo no ha tenido "el periodo de recuperación" que le habría gustado tras el empate del martes con el Elche (0-0) y reconoció que "los jugadores llegan más justos de lo habitual".

Además, precisó que "con el aspecto moral y la motivación de conseguir el objetivo", los blanquiazules van a "suplir" haber tenido menos días para preparar el choque que su rival, que jugó el viernes de la semana pasada.

Una de las dudas es la de Quique González, máximo goleador, que se perdió por lesión el partido de Elche y este viernes ha hecho parte del entrenamiento con el grupo por primera vez desde que ingresó en la enfermería.

"Lo veo preparado y dispuesto. Evidentemente está con ganas de participar y mañana en la última sesión decidiremos si es de los 18 convocados o lo dejamos fuera. No vamos a correr riesgos", sostuvo.

El técnico señaló que no le "preocupa" el poco gol que está teniendo el equipo y explicó que "el problema sería no generar" ocasiones.

"Los jugadores están finalizando, buscando portería y yo creo que el acierto va a llegar. Tienen capacidad y calidad. Nos hubiera gustado con tan claras ocasiones habernos ido con un triunfo de Elche, pero a partir de ahora eso es agua pasada y nos centramos en seguir insistiendo hasta que la pelota entre", declaró.