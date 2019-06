Vuelta a empezar para llegar a meta

Las cinco victorias consecutivas con las que el Málaga cerró el campeonato son su mejor carta de presentación de cara a los play off, una vía alternativa hacia Primera a la que el Deportivo se incorporó con bastantes más dificultades. Tercero contra sexto se enfrentarán el miércoles en Riazor (21.00 horas) en la ida de una primera eliminatoria por el ascenso que se prevé muy equilibrada, como lo fueron los dos duelos ligueros que enfrentaron a coruñeses y malagueños, ambos saldados con empate. Más allá de las dinámicas y las circunstancias particulares de cada equipo, todo tiende a igualarse en este tipo de duelos en los que solo uno sobrevive. Todo lo hecho anteriormente no garantiza nada de cara a los play off, ni siquiera lo más reciente.

Un ejemplo es lo que le pasó al Zaragoza de Natxo González la pasada campaña. Hizo una segunda vuelta espectacular y acabó tercero para encarar las eliminatorias en su mejor momento, pero se estrelló contra el Numancia en semifinales.

Para Dépor y Málaga se trata de volver a empezar de cero y abstraerse de todo lo hecho hasta ahora, tanto lo bueno como lo malo, para centrarse única y exclusivamente en subir al máximo los niveles de competitividad. El objetivo: encarar lo mejor posible una batalla de 180 minutos, como mínimo, en cuatro días, con el desgaste físico y psicológico que eso supone. "Intentaremos preparar el partido de la mejor manera para llegar en las mejores condiciones al miércoles", prometió ayer Edu Expósito, que dedicó elogios al rival, sobre todo por su potencial ofensivo: "Está todo el partido atacando. Es muy difícil de rebasar. En ataque es uno de los mejores, con extremos muy rápidos y desequilibrantes. Nos van a poner las cosas difíciles".

Al Deportivo le esperan "dos partidos muy intensos y duros', según auguró el catalán, consciente de la enorme dificultad de enfrentarse a un adversario tan en forma. "Ellos vienen con una racha muy buena. Ahora los partidos son muy igualados. Sí es verdad que ellos parten con ventaja porque quedaron terceros y nosotros, sextos", recordó el mediocentro en referencia al sistema de desempate que premia al mejor clasificado en caso de que se mantenga el equilibrio tras una hipotética prórroga.

En la primera vuelta el Málaga arañó un punto en A Coruña gracias al tanto de N'Diaye, baja para el play off. Carlos Fernández anotó el 1-1 definitivo en aquel encuentro disputado en Riazor el 7 de octubre del año pasado. Cuatro meses después, el 24 de febrero, ambos equipos volvieron a empatar en La Rosaleda, en aquella ocasión sin goles.