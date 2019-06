Martí: "Es el partido, no hay más"

José Luis Martí analizó esta mañana cómo se presenta la eliminatoria contra el Málaga, que a su juicio se resolverá en sábado en La Rosaleda, no mañana en Riazor. "Es el partido, no hay más, sabiendo que hay una vuelta, pero somos conscientes de la importancia de no encajar gol. Principalmente estamos confiados y con la sensación de que el equipo llega en un buen momento. Nos enfrentamos a un rival muy potente pero somos capaces de hacerle frente", analizó.

De cara al duelo de mañana en Riazor, apuesta por "ser capaces de sacar el mejor resultado posible", pero está convencido de que la eliminatoria "no se va a decidir aquí, sino siempre en la vuelta". "Ante cualquier resultado siempre habrá la posibilidad de darle la vuelta", añadió.

Martí indicó que Dani Giménez y Eneko Bóveda, que realizaron trabajo al margen del grupo ayer y hoy, están "en perfectas condiciones" para competir y agradeció de antemano el apoyo del público. "La hipermorivación y la euforia, eso hay que saber manejarlo, pero para nosotros es espectacular tener este ambiente y esa afición volcada con el equipo. Entre todos siempre va a ser mucho mas sencillo poder conseguir un buen resultado", aseguró el balear.