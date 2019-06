Pedro Sánchez: "Los pequeños detalles son los que pueden decidir la eliminatoria"

Pedro Sánchez resaltó ayer el buen momento que atraviesa el equipo después de conseguir clasificarse para el play off de ascenso. El centrocampista, autor del segundo gol en la victoria contra el Córdoba del sábado, subrayó que llegan con otra "dinámica" al partido de mañana contra el Málaga. "Ahora el equipo tiene otra sensación, otra dinámica y otra chispa", manifestó antes del entrenamiento de ayer por la mañana en la ciudad deportiva de Abegondo.

Pedro indicó que los andaluces parten con una ligera ventaja por el hecho de acabar la temporada en tercera posición y de disputar el partido de vuelta en su estadio, pero aseguró que en este tipo de eliminatorias no existe un "favorito". "No hay nadie favorito en estos partidos. He jugado muchos partidos de estos y no hay nadie favorito", insistió el jugador deportivista.

El centrocampista también dio su punto de vista sobre la manera de jugar esta clase de encuentros partiendo de su propia experiencia. "Sobre todo ser nosotros mismos, saber competir esos partidos, que son 180 minutos y puede pasar de todo. Los pequeños detalles son los que pueden decidir la eliminatoria", apuntó ayer el jugador deportivista.