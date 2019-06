Segundo premio de redacción: A miña historia

Hola, eu son Pablo e vivo na Coruña. Nacín con síndrome de Down e o meu soño de sempre foi xogar no Deportivo da Coruña. De pequeno a miña nai regalábame camisetas, bufandas, zapatillas e todo o que fora do meu equipo favorito. Cando baixaba ao parque os nenos e nenas non me deixaban xogar con eles porque non era igual ca eles, era diferente. Pero eso a min dábame igual porque eu seguía xogando e practicando o fútbol e non se me pasaba pola cabeza o que dicían os demais. O fútbol era a miña paixón e no 2017 entrei no club Deportivo da Coruña, na liga Xenuine. Hoxe en día entreno dúas ou tres veces á semana cos meus compañeiros, levámonos moi ben. O importante non é gañar, senón o compañeirismo, como se gañou, se traballaches en equipo...

Este ano intentaremos sobrepasar as nosas metas persoais e chegar ao máis alto posible. Non te esquezas de que se queres conseguir algo só tes que esforzarte e intentar facelo o mellor posible.