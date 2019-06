O conto sigue

Outra semana máis de vida, de encherse de ilusión, despois de golpear con dureza ao Málaga no seu propio ambiente cun gol de Álex Bergantiños, nunha acción inesperada, e sobre todo cun traballo defensivo do Deportivo que compre salientar. Supoño que por aló abaixo estarán a falar dos dous tiros ao pao de Ontiveros e que tamén engadirán o de Riazor, pero nisto do fútbol gaña o que máis veces que mete o balón entre eses tres paos da portería e non quen dispara máis veces contra eles, por se alguén se esqueceu. Xa sei que no Málaga teñen un fenómeno „cos pés mais non sei se coa cabeza„, que se ollan ben puido ter ido cara o vestiario antes de que rematase o partido. A súa frustración non foi dabondo castigada polo colexiado, semella que tivo unha teima con Fede Cartabia que o deportivista soubo manexar moito mellor, como hai que facer cando vas gañando e sobre todo lonxe do teu campo. Iso tamén é fútbol, e nunca deixarei de dicilo. Como tamén o é o que fixeron varios futbolistas cando Fede semellaba quecerse e o apartaron lonxe do marbellí. As veces costa calar. Abonda cun sorriso, o con ese medio bico que lle adicou o arxentino ao atacante local cando estaba desquiciado. Foi un contiño dentro do que foi a historia de algo máis de noventa minutos. Unha historia, a de onte, feliz polo completo traballo en defensa, que non deu case opción para o rival, pero sen opción en ataque. Iso de que había que marcar un gol non o deberon de entender moi ben os xogadores deportivistas; ou o disimularon. Por sorte, quizais o comprendeu mellor Munir.