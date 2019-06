La afición pone el fuego

El Deportivo colgó ayer el cartel de no hay billetes para el partido del jueves contra el Mallorca (Riazor, 21.00 horas), la ida de la final del play off de ascenso. Tras las largas colas registradas durante todo el día, el primero de venta física, tanto en la Oficina de Atención al Deportivista de la avenida de La Habana como en las Dépor Tiendas del propio estadio y de Marineda City, el club comunicó que se agoraron las localidades disponibles para asistir al encuentro. El recinto blanquiazul será un infierno que registrará la mejor entrada de la temporada, mejorando con mucho la cifra de 24.267 espectadores que se dieron cita el pasado miércoles para empujar desde la grada en el duelo, también de play off, contra el Málaga.

Todavía hay una posibilidad de hacerse con las últimas entradas, anexas a la grada visitante, una vez que el Mallorca confirme cuántas, de las 650 reservadas para sus aficionados, necesitará. Si estas son devueltas, el Deportivo anunciará a través de sus canales oficiales la manera para adquirirlas. Además, recuerda a aquellos que compraron las entradas via online „con muchos problemas porque desde media tarde del lunes hasta ayer por la mañana hubo una caída del sistema por el exceso de solicitudes, muy posiblemente para la reventa, aunque por la tarde en solo una hora expidieron cerca de más de mil„ que pasen a recogerlas cuanto antes para evitar las colas antes del partido.

También el Mallorca apuró y ayer puso a la venta los billetes para el partido de vuelta, que se disputará el próximo domingo, día 23, a las 21.00 horas. En el caso del club balear los precios son más elevados que los del Deportivo, entre 45 y 20 euros para los abonados, y además los socios de la entidad bermellona tendrán que pagar entre 12 y 5 euros.

Ayer también se conoció el nombre de los árbitros que dirigirán esta final, Daniel Jesús Trujillo Suárez, del Comité Tinerfeño, y Valentín Pizarro Gómez, del Madrileño.Trujillo Suárez dirigirá este jueves en Riazor (21.00 horas) el encuentro de ida, en tanto que la vuelta, que se disputará el domingo en Son Moix (también a las 21.00 horas), la arbitrará Pizarro Gómez.